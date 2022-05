Vertrauenswürdige Kommunikation in einer digitalisierten Finanzwelt

Symposium Financial Communications der FH St. Pölten

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Das Symposium Financial Communications der FH St. Pölten widmet sich am 9. Juni dem Thema „Trustworthy IR – Vertrauen in der Investor Relations und Finanzkommunikation". Beim Symposium, das an der Wiener Börse stattfindet, vernetzen sich Expert*innen aus Praxis, Forschung und Hochschullehre.



Die Basis für Investitionen ist Vertrauen. Ein wesentlicher Bestandteil zur Herstellung vertrauenswürdiger Geschäftsbeziehungen ist die adäquate und zielgruppengerechte Kommunikation. „In einer digitalisierten und dislozierten Geschäftswelt stellt sich die zentrale Frage, wie Vertrauen hergestellt werden kann. Dieser Frage widmen sich unsere Vorträge des diesjährigen Symposium Financial Communications“, so Monika Kovarova-Simecek, Initiatorin der Veranstaltung. Beginn der Veranstaltung ist 13 Uhr.

In insgesamt sieben Vorträgen widmen sich Expert*innen höchst aktuellen Themen, wie etwa der IT-Sicherheit von virtuellen Hauptversammlungen, der Rolle von Social Media im Bereich der Investor Relations oder dem Informationsverhalten von institutionellen Investoren in einem digitalen Kommunikationsumfeld. Aber auch die Rolle der immer mehr präsenten Bildsprache und Visualisierungen wird beim Symposium hands-on beleuchtet.

Alle Infos, Programm und Anmeldung







Symposium Financial Communications

Datum: 09.06.2022, 13:00 - 17:00 Uhr

Ort: Börse Wien

Wien, Österreich

Url: https://fincom-symposium.fhstp.ac.at/programm-2022

