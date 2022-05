„Radio NÖ auf Tour“ - Sechs Mal Sommerstimmung live aus Freibädern in ganz Niederösterreich

An sechs Freitagen im Juni und Juli live von 13.00 bis 16.00 Uhr

St. Pölten (OTS) - Sommer-Spaß und Freibad-Stimmung liefert Radio NÖ an sechs Freitagen im Juni und Juli frei Haus. Das Radio-Team meldet sich immer von 13.00 bis 16.00 Uhr live aus einem Freibad in Niederösterreich. Wir erfüllen Musikwünsche der Badegäste für ihren liebsten Sommerhit, haben Eis für unsere Besucher im Gepäck und Beachvolleyball-Profis und Nachwuchs-Sportler kommen vorbei und geben Tipps, wie man zum Star des Sandplatzes wird.

Als Draufgabe können die Badegäste eine „Radio NÖ Sommerparty“ für zehn Personen gewinnen. Geliefert werden unter anderem Getränke und Grillkohle, Sonnenschirm und Grillgut – von Fleisch und Würstel bis zu Saucen und Salaten. Wer beim „Sommerparty-Quiz“ von Radio NÖ die meisten Punkte holt, kann schon die Einladungen verschicken.

Landesdirektor Robert Ziegler: „Wir gehen mit Radio NÖ dorthin, wo die Menschen sind. Die Stärke der ORF Landesstudios liegt eben in der Nähe zu ihrem Publikum.“ Radio NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler ergänzt: „Wir wollen raus aus dem Studio und rein in die Sommerstimmung. ‚Radio NÖ auf Tour‘ soll vor allem eine Hetz sein – für die Badegäste und unsere Hörerinnen und Hörer.“

Am Freitag live von 13.00 bis 16.00 Uhr auf Radio NÖ und im jeweiligen Freibad: (Bei Schlechtwetter wird aus dem Hallenbad des jeweiligen Ortes gesendet.)

3. Juni: Claudio Schütz live aus dem Citysplash in St. Pölten

10. Juni: Tanja Karssemeijer live aus dem Freibad des Freizeitzentrums Perchtoldsdorf

17. Juni: Clemens Krautzer live aus dem ZwettlBad

24. Juni: Ursula Pucher live aus dem Florian-Berndl-Bad in Korneuburg 1. Juli: Jennifer Frank live aus dem Allwetterbad Wanne Scheibbs

8. Juli: Claudio Schütz live aus dem Erlebnis[Frei]Bad Aqua Nova in Wr. Neustadt

