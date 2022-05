Anmeldestart für die kostenlosen VHS Sommerlernstationen am 30. Mai 2022

Von 25. Juli bis 1. September unterstützen die VHS Sommerlernstationen in Mathematik, Deutsch und Englisch beim Lernen während der Sommerferien.

Wien (OTS) - Ab 30. Mai 2022 können sich Schüler*innen einer Mittelschule oder AHS Unterstufe in Wien wieder für die kostenlosen VHS Sommerlernstationen anmelden. Dieses Angebot begleitet und unterstützt von 25. Juli bis 1. September beim Lernen. Schüler*innen bereiten sich in den VHS Sommerlernstationen auf einen gelungenen Schulstart oder eine Nachprüfung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch vor. Dieses Angebot wird von der Stadt Wien gefördert und ist daher kostenlos.

„Bildungschancen sind auch Zukunftschancen. Damit alle Kinder die gleichen Startbedingungen im nächsten Schuljahr erhalten, bieten wir mit den kostenlosen VHS Sommerlernstationen auch in den Ferien Unterstützung beim Lernen. So stellen wir sicher, dass sich die Wiener Schüler*innen gut vorbereitet auf den Schulstart freuen können“, betont Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Unterstützung an 19 VHS-Standorten

Die VHS Sommerlernstationen werden an 19 VHS-Standorten angeboten. Dort gibt es die kostenlose Unterstützung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch.

„Eltern, deren Kind einen Nachzipf mit in die Ferien nimmt, müssen nicht verzweifeln, weil sie sich keine teure Nachhilfe leisten können. Durch die Unterstützung der Stadt Wien bieten die VHS Sommerlernstationen kostenlose, qualitätsvolle Lernhilfe in den Sommermonaten, damit nicht die finanziellen bzw. zeitlichen Möglichkeiten der Eltern über den Schulerfolg der Kinder entscheiden“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Lernbetreuer*innen stehen von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr in den Sommerlernstationen zur Verfügung und unterstützen die Schüler*innen dabei, versäumten Stoff nachzuholen und aufzuarbeiten. Durch eine offene Atmosphäre wird sichergestellt, dass Raum für alle Fragen ist, die sich während der vergangenen Schuljahre angesammelt haben. Schüler*innen können mit einer Anmeldung 4 Mal pro Woche innerhalb der Öffnungszeiten kommen und in den VHS Sommerlernstationen in allen drei Fächern nach Bedarf so lange lernen, bis ihre Fragen beantwortet sind.

Die Anmeldung für die VHS Sommerlernstationen erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem VHS-Standort. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Kursen gibt es unter www.vhs.at/sommerlernstationen.

