Bundesratspräsidentin Schwarz-Fuchs besuchte Ungarn

Gespräche in Budapest mit Staatspräsidentin Katalin Novák und Parlamentspräsident László Kövér

Wien (PK) - Wien (PK) -Als erster ausländischer Staatsgast wurde Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs am Freitag im Sandor-Palast in Budapest von der erst Mitte Mai angelobten, neuen Staatspräsidentin Katalin Novák empfangen. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kinderbetreuung und Familienförderung standen im Zentrum der Unterredung.

Zuvor folgte die Vorsitzende der Länderkammer einer Einladung von László Kövér, Präsident der Ungarischen Nationalversammlung, in das Parlament in Budapest. "Der regelmäßige Austausch unserer Parlamente, der nach Aufhebung der COVID-Beschränkungen nun auch wieder in direktem Kontakt stattfinden kann, ist ein Grundstein der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zu unserem Nachbarstaat Ungarn", betonte dabei Schwarz-Fuchs. Die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder, der Krieg in der Ukraine und die EU-Zukunftskonferenz sowie die Perspektiven beider Staaten in der Europäischen Union standen im Fokus des Austausches. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

