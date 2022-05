Woche hostet Sports Stage am Fifteen Seconds Festival

Zum zweiten Mal in Folge werden internationale Größen des Sports erwartet

Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr freuen wir uns auch heuer wieder, den Sport in diesem kreativen Setting hoch leben zu lassen. Die Kombination aus großartigem Input und einmaligem Austausch mit tollen Persönlichkeiten macht diese Kooperation mit Fifteen Seconds für uns so besonders Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Steiermark

Graz (OTS) - Am 9. und 10. Juni findet das Fifteen Seconds Festival wieder in gewohnter Größe in der Grazer Stadthalle statt. Mittendrin beim großen Festival der Innovation und Kreativität wird bei der Sports Stage powered by Woche ein beachtliches Programm geboten.

„Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr freuen wir uns auch heuer wieder, den Sport in diesem kreativen Setting hoch leben zu lassen. Die Kombination aus großartigem Input und einmaligem Austausch mit tollen Persönlichkeiten macht diese Kooperation mit Fifteen Seconds für uns so besonders“ , zeigt sich Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Steiermark, begeistert.

Wohin wird sich die dynamische Welt des Sports in den nächsten Jahren bewegen? Welche Trends werden entscheidend prägen und verändern? Diese und viele weitere Fragen werden sich internationale Speaker wie Thomas Lintz (Managing Director transfermarkt.de), Paul Guschlbauer (Red Bull-Paragleiter und Abenteurer) sowie Katerina Sedlackova (Gründerin WAIBROsports) auf der Bühne der Woche widmen.

Sportlerinnen und Sportler, Sportinteressierte und all jene, die sich für das große Themenfeld Bewegung und Gesundheit interessieren, erwarten neben hochkarätigen Speakern auch ein tolles Rahmenprogramm. Zwischen spannenden Vorträgen können sich Besucherinnen und Besucher auf sportlichen Austausch bei Dish Tennis und E-Games freuen.

Bildmaterial:

Bild 1: Auch heuer bietet die Woche wieder ein breites Programm auf der Sports Stage des Fifteen Seconds Festivals.

Bild 2: Christoph Hausegger, Geschäftsführer RegionalMedien Steiermark, und Stefan Stücklschweiger, Co-Founder & CEO Fifteen Seconds, setzen abermals auf eine Zusammenarbeit im Zeichen des Sports.

© Konstantinov | Der Abdruck ist für Pressezwecke honorarfrei.



Weiterführende Links: MeinBezirk.at/FifteenSeconds | Fifteen Seconds Festival



