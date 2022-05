FPÖ - Nepp: Ludwig prangert jene Probleme an, die er selbst verschuldet hat

Wiener erwarten Lösungen

Wien (OTS) - „Es ist höchste Zeit, den Wienern endlich Lösungen für die Probleme Teuerung, unleistbares Wohnen und Jobmangel zu präsentieren, anstatt diese lediglich medienwirksam zusammenzufassen“, übt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, Kritik an Bürgermeister Ludwig. So liegt es schließlich in seiner Hand, die Mieterhöhung im Gemeindebau umgehend zurückzunehmen und eine mögliche Erhöhung bei den Fernwärmepreisen auf ihre Machbarkeit nicht einmal anzudenken. Auch ist die Rekordarbeitsigkeit sowie der Fachkräftemangel in Wien, etwa bei Lehrern oder medizinischem Personal hausgemacht und der SPÖ-Führung anzukreiden. „Solange die Menschen in diesen Berufen nur Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen und die Jobs monetär denkbar unattraktiv sind, wird sich daran auch nichts ändern“, ist Nepp überzeugt.



Zu guter Letzt erinnert Nepp den Bürgermeister auch daran, dass er durch die Erhöhung der Gebühren ebenfalls zu unnötigen Teuerungen beigetragen hat. Es fehlt ihm hier offenbar der Willen, wirksam entgegen zu steuern. „Herr Bürgermeister, hören Sie damit auf, den Wienern ihre Probleme zu erklären, denn die sind in der Lebensrealität der Menschen längst angekommen. Bieten Sie endlich Lösungen! Ansonsten sind Sie nämlich das größte Problem dieser Stadt.“



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at