ORF III „Kulturdienstag“: Neue „Erbe Österreich“-Dokus: „Österreichs große Reisestraßen“ und „Die Donau – die Lebensader Österreichs“

Außerdem: Neue Ausgabe „erLesen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 31. Mai 2022 präsentiert drei Folgen „Erbe Österreich“, unter anderem den ersten von drei Teilen der ORF-III-Neuproduktion „Österreichs große Reisestraßen“ sowie die neue Dokumentation „Die Donau – die Lebensader Österreichs“. Außerdem: eine neue Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ mit Caroline Athanasiadis, Andreas Vitásek und Thomas Stipsits zu Gast bei Heinz Sichrovsky.

Der Hauptabend startet mit „Österreichs große Reisestraßen – In den Westen“ (20.15 Uhr), dem ersten Film des neuen Dokudreiteilers. Zum Auftakt folgt Gestalter Wolfgang Winkler der Linzer Straße in Wien. Parallel zum Wienfluss und später zur Westbahn verband diese historische Straße, die damals noch Poststraße oder Linzer Poststraße hieß, die Hauptstadt mit dem westlichen Österreich.

In einer weiteren „Erbe Österreich“-Neuproduktion steht „Die Donau – die Lebensader Österreichs“ (21.05 Uhr) im Mittelpunkt. Der Film behandelt die Rolle der Donau in der Geschichte Österreichs und überzeugt dabei mit beeindruckenden historischen Aufnahmen.

Die letzte „Erbe Österreich“-Ausgabe des Abends „Der Donaukanal – Wiener Wässer“ (21.55 Uhr) erzählt die Geschichte des rechten Donauarms, an dessen linker Uferseite mit der Leopoldstadt die erste Wiener Vorstadt entstand und welcher die Grenze zum kaiserlichen Jagdrevier, dem Prater, bildete.

Der ORF-III-„Kulturdienstag“ schließt mit einer neuen Ausgabe des Literaturmagazins „erLesen“ (22.45 Uhr) aus dem 48er-Tandler. Diesmal zu Gast bei Moderator Heinz Sichrovsky: Kabarettistin, Moderatorin, Choreografin, Sängerin und „Dancing Star 2021“ Caroline Athanasiadis. Seit April 2022 präsentiert sie die neue ORF-Quizshow „Smart10“ in ORF 1 und prüft darin das Allgemeinwissen ihrer Kandidatinnen und Kandidaten. Andreas Vitásek präsentiert sein neues Buch „Ich bin der Andere“, ein Selbstporträt, das von seinem Aufwachsen in Favoriten bis hin zur Herausforderung der Elternschaft und Ängsten vor Auftritten nichts auslässt. Nach einer viermonatigen Bühnenpause machte Kabarettist Thomas Stipsits seine Panikattacken öffentlich und zeigte so, dass Hilfe möglich ist, um wieder ein gutes Leben führen zu können. In „erLesen“ spricht er über seinen aktuellen Krimi „Eierkratzkomplott“.

