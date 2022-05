FPÖ – Hafenecker: Steuern auf Benzin und Diesel müssen sofort gesenkt werden!

Während die schwarz-grüne Bundesregierung weiter von der Spritpreisexplosion profitieren will, senkt nun auch Deutschland die Steuerlast

Wien (OTS) - „Schon seit Monaten befinden sich die Treibstoffpreise auf Rekord-Niveau und lassen immer mehr Pendler, Familien und Unternehmer an der Zapfsäule verzweifeln. Die schwarz-grüne Bundesregierung muss jetzt endlich handeln und die Steuern auf Treibstoffe drastisch senken, wie es etwa in Deutschland ab Juni bereits der Fall ist!“, erneuerte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA heute die seit langem erhobene Forderung der Freiheitlichen nach Steuersenkungen auf Benzin und Diesel mit Verweis auf die im Mai beschlossene Senkung der Energiesteuer in Deutschland.

„Während nach Ungarn und Slowenien nun das nächste Nachbarland für spürbare Entlastung gegen die Spritpreisexplosion sorgt, darf die Bundesregierung nicht weiter in Untätigkeit verharren. Denn es ist nichts anderes als purer Zynismus gepaart mit sozialer Eiskastenpolitik, dass die Regierung und der Finanzminister durch die ebenso gestiegenen Steuereinnahmen die größten Profiteure dieser Teuerungswelle sind. Die Mineralölsteuer und die Mehrwertsteuer machen immerhin rund die Hälfte des Preises für Benzin und Diesel aus“, so Hafenecker weiter.

Mit ihrem Festhalten an der Einführung der CO2-Steuer würde Schwarz-Grün ihren „Abzockwahn gegenüber Autofahrern“ noch auf die Spitze treiben. „Die Mehrwert- und die Mineralölsteuer müssen runter und die CO2-Steuer schlichtweg abgeschafft werden. Autofahrer dürfen von dieser Bundesregierung nicht als ,Melkkuh der Nation´ missbraucht werden, sondern brauchen sofort effektive Entlastung. Der Spritpreiswahnsinn macht nämlich nicht nur Pendlern, Familien und Bürgern am Land, die keine Öffis zur Verfügung haben und daher tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind, das Leben immer unleistbarer, sondern treibt auch die allgemeine Teuerung durch einen Anstieg der Transportkosten an“, erklärte NAbg. Christian Hafenecker, MA abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at