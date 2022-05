Aviso Pressekonferenz, 2. Juni 2022: Rotes Kreuz und WWF starten weltweite Kooperation zu Natur- und Klimaschutz

Die Klimakrise verursacht Naturkatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen. Menschen hungern oder müssen fliehen, um zu überleben.

Wien (OTS) - Über 3,3 Milliarden Menschen weltweit leben an Orten, die durch die Klimakrise stark bedroht sind. Allein im vergangenen Jahrzehnt starben mehr als 410.000 Menschen durch plötzlich auftretende klimatische Veränderungen und wetterbedingte Katastrophen – der Großteil davon in den ärmsten Regionen der Welt. Mit einer neuen, weltweiten Kooperation machen die Hilfsorganisation Rotes Kreuz und die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) auf die Bedeutung der Natur im Kampf gegen die Folgen der Klimakrise aufmerksam und fordern starke Maßnahmen. Denn Naturschutz kann die Intensität der Klimakrise und wetterbedingte Gefahren um mindestens ein Viertel verringern.

