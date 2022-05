SAVE THE DATE: Tag des Samariterbundes am 11. Juni

Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause, freut sich der Samariterbund Wien am 11. Juni 2022 wieder zum Tag des Samariterbundes in den Wiener Prater einzuladen.

Wien (OTS) - Direkt vor dem Riesenrad, auf der Kaiserwiese, präsentiert sich der Samariterbund mit jeder Menge actionreichem Programm für die ganze Familie. In diesem Jahr gehen die Spendeneinnahmen des Festes an die Samariterbund Wien Ukraine-Hilfe - ganz unter dem bekannten Motto „Helfen wir gemeinsam“. Durch das dichte Programm führt ORF-Moderator Alex Jokel. Der Eintritt ist natürlich frei!

Spannendes aus der Welt der Samariter*innen

Neben der spannenden Welt der Samariter*innen mit Rettungsauto und Erste Hilfe-Tipps gibt es auch in diesem Jahr die Rettungshundestaffeln des Samariterbundes zum Kennenlernen – und Streicheln. Damit es den Helden auf vier Pfoten nicht zu viel wird, wartet aber auch ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Besucher*innen. Besonderes Highlight sind dabei Kinderliedermacher Bernhard Fibich und Clown Poppo. Aber nicht nur für die Kinder ist für Unterhaltung gesorgt. So dürfen sich die Besucher*innen ebenso auf Musik von The Carpats & Band freuen. Glück und Geschick können Klein und Groß zudem bei der Rätselrallye, dem Samariterbund-Parcours oder dem Glücksrad unter Beweis stellen.

Mehr als „nur“ Rettung

Dass der Samariterbund mehr als eine Rettungsorganisation ist, zeigen unterschiedliche Themenstationen rund um die sozialen Betätigungsfelder: Hilfe für wohnungslose Menschen, Versorgung von Flüchtlingen und Schutzsuchenden, Betreuung von Senior*innen und die LernLEO-Kinder-Lernhilfe. Doch natürlich kommen im Programm auch die Aufgaben des Rettungswesens nicht zu kurz. Neben Einsatzübungen zur „Ersten Hilfe“ widmet sich der Samariterbund in diesem Jahr auch der Frage „Was tun, wenn ein Blackout kommt?“!

Keine leeren Mägen

Auch für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt. Die mittlerweile legendäre Samariterbund-Feldküche kümmert sich um den großen Hunger – inklusive Grillstation mit würzigen Cevapcici. Wer es vegetarisch mag, wird das Gemüsecurry lieben. Der Samariterbund-Kooperationspartner und Essen-auf-Rädern-Produzent Gourmet tritt mit Spitzenköch*innen an und verführt mit Bio-Topfenknödel mit fruchtiger Sauce und frischen Tramezzini.

Öko-zertifiziert

Der Tag des Samariterbundes ist ein barrierefreier Öko-Event. Besonders geachtet wird auf biologische und regionale Zutaten, klimafreundliche Mobilität, Ressourcenschonung und Müllvermeidung.

Sponsoren

Der Samariterbund bedankt sich herzlich bei seinen Sponsoren Almdudler, Dlouhy, Gourmet, KPMG, Prater Wien GmbH, Securitas, Koloszar Medizintechnik und Wiener Städtische.

Anfahrt: Station Praterstern (U1, U2, S1, S2, S3, S4, S7, 80A, 82A, O, 5, WESTblue-Linie, ÖBB-Regional- und Regionalexpress-Zügen)

Programm und weitere Informationen:

https://www.samariterbund.net/landesverband-wien/tag-des-samariterbundes-2022/

Tag des Samariterbundes

Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause, freut sich der Samariterbund Wien am 11. Juni 2022 wieder zum Tag des Samariterbundes auf die Kaiserwiese in den Wiener Prater einzuladen.



Datum: 11.06.2022, 13:00 - 19:00 Uhr

Ort: Wiener Prater, Kaiserwiese

Wien, Österreich

Url: https://www.samariterbund.net/landesverband-wien/tag-des-samariterbundes-2022/

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Kurzweil

stefanie.kurzweil @ samariterbund.net

0664 889 04 941