Aus openFORCE Information Technology wird open200

Kernunternehmen der openFORCE-Unternehmensgruppe startet Neupositionierung mit starker Unternehmensmarke

Wien (OTS) - 30. Mai 2022. Im Jahr 2002 als Software-Projekthaus von Dipl.-Ing. Otto Meinhart und Gerhard Hipfinger gegründet, blickt openFORCE Information Technology GesmbH auf zwanzig ereignisreiche Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Nach 20 Jahren beschloss man die Schärfung der strategischen Ausrichtung mit der Umfirmierung in open200 GmbH mit Mai 2022. In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden zahlreiche Softwareentwicklungsprojekte für zahlreiche österreichische und internationale Unternehmen umgesetzt und die Basis für das starke aktuelle Wachstum gelegt. Für das bewährte mittelständische IT-Unternehmen markiert das Jubiläumsjahr einen besonderen Meilenstein: Die Transformation in eine internationale IT-Unternehmensgruppe mit Angestellten und Dienstleistern in ganz Europa.

Ereignisreiche Gründungsjahre im jungen Start Up

Rückblickend lässt sich der gegenwärtige Innovationsgeist des Unternehmens bereits in den Gründungstagen erahnen. „Die Selbständigkeit war von Anfang an ein Abenteuer, das ich gerne eingehen wollte. Mit Gerhard fand ich jemanden, der das Unternehmertum genauso schätzt wie ich. Schließlich starteten wir 2002 auf der grünen Wiese mit vollstem Vertrauen in unsere Fähigkeiten“, schildert Gründer und Eigentümer Dipl.-Ing. Otto Meinhart die Anfangszeit des damals noch jungen Unternehmens. Zunächst bestand das Service Portfolio aus Software Entwicklung, Hosting Diensten, IT-Beratung und den intern entwickelten Anwendungen „Spamhammer“ und „jimssquare“.



„Nach mehreren großartigen Kundenprojekten erkannten wir, dass der Markt im Bereich Software Entwicklung positiv auf uns reagiert. Danach folgte eine rasante Wachstumsphase“, erinnert sich Gerhard Hipfinger, Mitgründer und Geschäftsführer. Gekrönt wurde diese Phase mit der Listung als Deloitte Fast 500 Company in den Jahren 2008 und 2009. In den darauffolgenden Jahren wurde konstant an der Etablierung als mittelständisches Unternehmen gearbeitet, die 2018 mit der Prämierung des ersten Platzes beim österreichischen Wirtschaftswettbewerb „Austria’s Leading Companies“ gewürdigt wurde.



Aktuell beschäftigt das Unternehmen ca. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wächst weiter. 2020 deklarierte man sich zur 100 % Personal Choice Remote Company. Die Belegschaft wird aktiv dazu angeregt, ihren Arbeitsort frei zu wählen. Eine physische Büroadresse besteht nach wie vor in Wien Leopoldstadt und kann von allen Teammitgliedern der openFORCE-Unternehmensgruppe genützt werden. Dem Trend der Aufweichung des Arbeitsortes trägt man weiter Rechnung, indem man sich als internationaler und in weiterer Folge mehrsprachiger Arbeitgeber präsentiert. Dem ging ein einschneidender Veränderungsprozess voran, der die Ausrichtung der open200 GmbH in Richtung selbstorganisiertes Unternehmen umfasste und 2022 in der Einführung von OKR als strategisches Steuerungsinstrument gipfelte.

Geschäftsführungswechsel im Stammunternehmen

Die wesentlichste Veränderung zeichnet sich aktuell an der Spitze der open200 GmbH ab. Seit der Gründung der Muttergesellschaft openFORCE Holding & Consulting GmbH 2019 wurden die Gesellschaften von Dipl.-Ing. Otto Meinhart und Gerhard Hipfinger in Personalunion gesteuert. Beide Gründer und Eigentümer werden mit Ende 2022 aus der Geschäftsführung der open200 GmbH ausscheiden und die strategische Positionierung und Weiterentwicklung der openFORCE-Unternehmensgruppe fokussieren. Die Geschäftsführung der open200 GmbH wird mit 1. Jänner 2023 an Valentin Klausburg und Sebastian Voina-Winter zu gleichen Teilen übergehen.



Valentin Klausburg (35) übernimmt mit 1. Jänner 2023 die gemeinsame Geschäftsführung zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben. Der gebürtige Niederösterreicher ist bereits seit 2017 im Unternehmen als QA Engineer tätig und ist aktuell Head of Project Development.

Sebastian Voina-Winter (31), bisheriger Product Owner in einem strategischen Entwicklungsprojekt und Head of Operations, wird mit 1. Jänner 2023 zum Geschäftsführer der open200 GmbH. Diese Funktionen nimmt er in Personalunion mit seinen weiteren Aufgaben wahr

Neupositionierung mit starker Unternehmensmarke

Bereits vor dem Wechsel in der Geschäftsführung wird eine deutliche Veränderung im Außenauftritt des Unternehmens sichtbar. Aus der Unternehmensmarke openFORCE wurde open200. Mit dem Claim „successfully deployed“ sieht sich als Werft für Software Entwicklung. Damit begibt man sich bewusst in ein maritimes Narrativ und positioniert sich als Bauplatz von (Software-)Schiffen, die Großes vor haben: getreu dem Motto „Nicht nur Schiffe (Software), sondern Unternehmen und „Geschäftsmodelle“ bauen“. Mit der Neupositionierung der open200 geht die Neuausrichtung von openFORCE Holding & Consulting und openDEVS Developers Careerport einher. Charakteristisch für die Unternehmensauftritte der Tochterfirmen ist eine eigenständige Markenführung unter dem verbindenden Markendach der openFORCE-Unternehmensgruppe.



Mit der Markentransformation hat man sich bewusst für eine Konkretisierung des Portfolios entschieden. Über die open200-Webseite werden Dienstleistungen in den Bereichen Software Entwicklung, Software Consulting , Software Personal , DevOps & Cloud und openACADEMY angeboten. Die Onlinepräsenz bietet eine detaillierte technische Darstellung des open200-Angebotes und informative Use Cases von abgeschlossenen Kundenprojekten. Das Angebot der open200 richtet sich primär an Geschäftsführer, technische Entscheider, Projektverantwortliche, und Produktmanager.

Geburtstagsfeier mit Ehrengästen aus zwanzig Jahren Unternehmensgeschichte

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, lud die openFORCE-Unternehmensgruppe ausgewählte Kunden und Partner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum prestigeträchtigen Geburtstags-Event in Wien ein. Die Party fand am 25. Mai 2022 im trendigen Wiener „The Student Hotel“ statt. Im Zuge dessen wurde der Wechsel in der Geschäftsführung und die Neupositionierung der open200 bekanntgegeben.



