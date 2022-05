Karl Ploberger präsentiert „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten im royalen England“

Auf den Spuren der englischen Gartenkunst

Wien (OTS) - Karl Ploberger bereist am Dienstag, dem 31. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II England und begibt sich auf die Spuren der englischen Gartenkunst und des britischen Adels. Auf seiner Entdeckungsreise in majestätische Grünanlagen hat der Biogärtner in London auch einen Auftrag zu erfüllen: Der österreichische Botschafter hat ihn gebeten, den Garten seines Amtssitzes in der britischen Hauptstadt neu zu gestalten.

Prunkvoll, pompös, paradiesisch – das sind die königlichen Gärten Großbritanniens, die Karl Ploberger erkundet:

Highgrove – ein majestätisches Highlight: Karl Ploberger bekommt exklusiven Zutritt in Highgrove, dem königlichen Gartenparadies von Prince Charles. 1980 hat der Thronfolger das Anwesen gekauft und hier für sich und seine Familie ein ökologisches Königreich erschaffen. Der Garten wird rein biologischen gepflegt. Links neben der Einfahrt wird Karl Ploberger bei seinem Besuch von einer großen Wildblumen-Wiese begrüßt. Ein formal angelegter Obst- und Gemüsegarten beeindruckt ebenso wie der Thymianweg, der sich vor dem königlichen Haus erstreckt. Highgrove ist ein fantasievoller, sehr englischer Garten voller Überraschungen.

Die Royal Parks: Die eindrucksvollen royalen Parks in London waren einst Ländereien, die den Monarchen Englands gehörten und diesen als Erholungs- und Jagdgebiete dienten.

Richmond Park: Der Richmond Park ist mit zehn Quadratkilometern der größte unter den königlichen Grünanlagen in London. Heute leben in diesem Naturschutzgebiet etwa 600 Hirsche und viele andere Tiere.

Kensington Garden: Der Kensington Garden hingegen ist in formalem Stil gestaltet. Die 107 Hektar große Parkanlage war bis 1728 Teil des Hyde Parks. Die Landschaftsgestaltung und vielfältigen Monumente, wie die Queen-Victoria-Statue und die Diana-Gedenkstatue im Sunken Garden des Kensington Palace, machen ihn einzigartig.

Buckingham Palace: Im Garten des Buckingham Palace findet alljährlich die traditionelle Gartenparty von Queen Elizabeth II statt. Sie begrüßt dort gerne mal mehr als 30.000 Gäste, um bei Tee, Sandwiches und Kuchen einen entspannten Sommertag zu genießen. Mit dem Event will sich die Königin bei der Bevölkerung für deren Einsatz in der Öffentlichkeit bedanken.

Kew Gardens: Die Königlichen Botanischen Gärten in Kew umfassen als ältester botanischer Garten der Welt ein etwa 120 Hektar großes Gelände im Südwesten Londons. Die Sammlung zeigt mehr als 30.000 verschiedene Pflanzenspezies aus allen Kontinenten. Karl Ploberger trifft hier den Kärtner Landschaftspfleger Thomas Unterdorfer. Er lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Großbritannien, hat drei Jahre in den Kew Gardens studiert und kennt die royalen Gartentrends in England.

Wisley: Royale Gartenparadiese sind nicht immer hinter Palastmauern versteckt – vor allem dann, wenn die größte Gartenbaugesellschaft der Welt dahintersteckt, die Royal Horticultural Society. In der Grafschaft Surrey liegt die größte Anlage – Wisley. Es gibt Gemüsegärten in höchster Perfektion, Blumenwiesen und formale Gestaltungen. Hier trifft Biogärtner Karl Ploberger ORF-Korrespondentin Eva Pöcksteiner, die schon seit vielen Jahren aus London berichtet.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger im ORF

Vom 12. Juni bis zum 17. Juli meldet sich Karl Ploberger jeweils sonntags um 17.30 Uhr in ORF 2 aus der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ und macht dem Publikum mit vielen interessanten Gartenrubriken Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten. Die neuen Folgen stehen auch jeweils eine Woche später samstags um 15.00 Uhr und dienstags darauf um 12.55 Uhr auf dem Programm von 3sat.

