Robert-Hochner-Preis 2022 an ORF-Journalistinnen und -Journalisten Martin Thür, Paul Krisai, Carola Schneider u. Miriam Beller verliehen

Am Montag, dem 30. Mai 2022, wurden gleich vier ORF-Journalistinnen und -Journalisten mit dem Robert-Hochner-Preis 2022 ausgezeichnet:

„ZIB 2“-Anchor Martin Thür wurde für „seine akribische Arbeit, persönlichen Mut und konsequent geführte Interviews“ geehrt, so die Jury. Ein erstmals verliehener Sonderpreis geht an die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten Paul Krisai, Carola Schneider und Miriam Beller für ihre Arbeit im ORF-Büro in Moskau. Die von der Journalistengewerkschaft verliehene Auszeichnung wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergeben.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern zu dieser Auszeichnung. Martin Thür, Paul Krisai, Carola Schneider und Miriam Beller haben tagtäglich bewiesen, wie wichtig unabhängiger und objektivierbarer Journalismus in Zeiten von Des- und Fehlinformation zur Orientierung unseres Publikums ist. Ich freue mich, absolute Top-Journalistinnen und -Journalisten wie die nun Ausgezeichneten in unserem Haus zu haben.“

