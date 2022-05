16. Bezirk: Jetzt anmelden zur Lesung „Verwandlungen“

Bitte um Reservierungen für 9.6. per SMS: 0680/143 28 95

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Zugang: Amtshaus-Rückseite) richtet mit Unterstützung durch den Bezirk eine Lesung mit Musik aus, die den Titel „Verwandlungen“ hat. Am Donnerstag, 9. Juni, werden die Teilnehmer*innen an die heurigen Jubiläen „Vor 100 Jahren: Wien wird Bundesland“ sowie „Vor 130 Jahren: Ottakring und Neulerchenfeld werden 16. Wiener Gemeindebezirk“ erinnert. Beginn dieser Veranstaltung im Museum ist um 18.00 Uhr. Für die Rezitationen hat der Autor und Redner Ferdinand „Ferry“ Kovarik das vielsagende Motto „Wirkliches und Unwirkliches. Ernstes und Unernstes.“ gewählt. Sabine Scheybal macht darauf abgestimmte Musik: „Populäres und Unpopuläres auf der Volksharfe“. Der Zutritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. Anmeldungen werden ab sofort angenommen: Per SMS an 0680/143 28 95 und via E-Mail an bm1160@bezirksmuseum.at.

Ferdinand „Ferry“ Kovarik ist der geschichtskundige Verfasser einer über 1.000 Seiten starken Bezirkschronik von Ottakring. Weiters hat sich das Ottakringer Original als Vortragender zu bezirkshistorischen Themen, als Anekdoten-Sammler, als Autor der amüsanten Bücher-Reihe „Schmankerln aus Ottakring“ sowie als eloquenter Deklamator verdient gemacht. Der Volksbildner und Menschenfreund ist Träger des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien (1997). 2021 hat Professor Ferdinand Kovarik die Rechte an seiner Bezirkschronik der Stadt Wien übergeben.

