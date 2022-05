Insgesamt 3,7 Millionen sahen ORF-MUTTER ERDE-Schwerpunkt „Klima und Energie – Bye Bye CO2!“

Wien (OTS) - „Klima und Energie – Bye Bye CO2!“ lautete das Motto des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts, der vom 17. bis 29. Mai 2022 in allen ORF-Medien – in Fernsehen und Radio sowie online, in den Landesstudios und im ORF TELETEXT – stattfand. Im Zentrum standen die Folgen der aktuellen Energiekrise für Mensch und Umwelt. Allein die zahlreichen TV-Sendungen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, erreichten insgesamt 3,693 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) – das entspricht 48,9 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Pius Strobl, Leiter ORF Corporate Social Responsibility: „Der Zusammenhang zwischen Klimaschutz und unserer Energieversorgung ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen. Deshalb hat der trimediale MUTTER ERDE-Programmschwerpunkt dieses Thema in den Fokus gerückt. Allein im Fernsehen konnten knapp 3,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht werden. Wir informieren, schaffen damit ein Bewusstsein für die brennenden ökologischen Fragen und aktivieren zum Handeln. Das kann so nur der ORF als Öffentlich-Rechtlicher mit Fernsehen, Radio und im Online-Bereich sowie mit seinen Landesstudios leisten.“

Anita Malli, Geschäftsführerin von MUTTER ERDE: „Auch der neunte gemeinsame MUTTER ERDE-Schwerpunkt zeigt, dass das Interesse für die Zusammenhänge unserer Lebensweise und der Klimaerwärmung groß ist. Die Initiative des ORF und der österreichischen Umwelt- und Naturschutzorganisationen hat mit diesem Schwerpunkt erneut einen Beitrag dazu geleistet, diese Zusammenhänge besser zu verstehen.“

Erfolgreiche Bilanz für Umweltinitiative „MUTTER ERDE: Klima und Energie – Bye Bye CO2!“

Als meistgesehene TV-Sendung des umfangreichen Programmschwerpunkts erreichte die „Universum“-Spezialausgabe „Rückkehr der Wildnis – Stößt die Natur an ihre Grenzen?“ am 17. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 mit bis zu 622.000 Zuseherinnen und Zuseher. Durchschnittlich verfolgten die live aus dem Newsroom von Tarek Leitner und Christa Kummer präsentierte Hauptabendsendung 577.000 Interessierte bei 21 Prozent Marktanteil.

21 Ö1-Sendungen vom „Radiokolleg“ bis zu „Vom Leben der Natur“ standen im Zeichen des MUTTER ERDE-Schwerpunkts, Ö3 präsentierte im Ö3-Wecker (27. Mai) Tipps zum Thema „Energie sparen leicht gemacht“. Auf FM4 gab es mehrere „Morning Shows“ zum Themenschwerpunkt CO2, ausführliche „Klimanews“ und die Diskussionssendung „Auf Laut“ widmete sich dem terranen Reisen.

Auf der ORF-TVthek stehen die Sendungen der MUTTER ERDE-Initiative – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – im Rahmen eines Video-on-Demand-Schwerpunkts in der Rubrik „Im Fokus“ nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereit. Außerdem ist „Kampf dem Klimawandel: Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ das Thema eines unbefristet verfügbaren Videoarchivs. Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmeten sich dem Programmschwerpunkt ausführlich.

Auf Flimmit (flimmit.at) bleibt ein MUTTER ERDE-Schwerpunkt mit zahlreichen Dokumentationen und Reportagen rund um die Herausforderungen des Klimawandels weiterhin abrufbar. Darunter auch die für den heurigen Franz-Grabner-Preis nominierte Doku: „Wood – Der geraubte Wald“, ein Umweltthriller der besonderen Art über illegale Holzschlägerung. Ebenfalls Teil des Schwerpunkts: „Die Feinde der Greta Thunberg“, die „Dok 1“-Filme „Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen“ und „Kann denn Reisen Sünde sein?“.

