„Warnhinweis: Kann das Wohlbefinden von Kindern bis hin zu Senioren fördern und ist für Schwangere/Stillende geeignet!“

So etwas werden Sie wohl nie auf einer Energy-Drink-Dose lesen, oder?

Leonstein (OTS) - Die Firma headstart GmbH aus Leonstein in Oberösterreich vertraut auf die Wissenschaft und wagt sich nun mit Ihrem Konzept auf den überfüllten Markt der Energydrinks, Koffein-Shots und Co. Die Inhaltsstoffe – nichts Ungewohntes oder Herausragendes. „Wir verzichten ganz bewusst auf Superfoods aus dem Ausland oder andere Zusatzstoffe, die gerade im Trend liegen“, sagt Jürgen Strittl, der das Getränk einst gemeinsam mit einem Ärzteteam und Athleten entwickelt hat und von der Einzigartigkeit der Funktionen seiner Rezeptur überzeugt ist.

Die Idee hinter headstart ist einleuchtend! Nicht ein Superfood soll den entscheidenden Vorsprung bringen (bessere Konzentration, Ausdauer, Stressreduktion…), sondern die perfekte Balance des Blutzuckerspiegels über einen sehr langen Zeitraum der das Gehirn, das ja keine Energie speichern kann, konstant mit Energie versorgt.

Dass dieser Zaubertrank nicht nur im Sport wirkt, zeigte sich unlängst bei den Euro-Skills 2021, wo Österreichs Top-Jung-Handwerker ein geschichtlich fulminantes Ergebnis erzielten. Mag. Simonitsch (Companyhealthcoach.at im Auftrag von Skills Austria) bestätigt, dass headstart ein fixer Bestandteil des Ernährungsplans der Teilnehmer ist und somit einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg hat, durch eine verstärkte Konzentration und körperliche Konstitution.

headstart ist mehr als nur ein Energielieferant und davon ist auch Andy Holzer, Österreichs erfolgreichster blinder Extrembergsteiger überzeugt. www.andyholzer.com

Er vertraut bei seinen Expeditionen auf headstart, denn:“ headstart ist für mich viel mehr als ein wunderbares sportbegleitendes Getränk. Man isst und trinkt am Berg nicht um Hunger und Durst zu stillen, man tut dies um leistungsfähig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren!“

headstart wird in Österreich primär in der Gesundheits- und Sportszene vermarktet und wird z.B. auf Covid-Intensivstationen von Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern in ausgewählten Landes-Krankenanstalten sehr geschätzt.

Was ist das Geheimnis von headstart ?

Es besteht vorrangig aus Vitaminen und Mineralien, die aus Citrusfrüchten und Heilpflanzenextrakten gewonnen werden. Essenziell ist das richtige Maß an Kohlenhydraten, die eine optimale Versorgung unserer Gehirne mit Blutglucose über einen langen Zeitraum gewährleisten. Dabei kommt headstart komplett ohne Koffein, Taurin oder andere Zusatzstoffe aus, die Nebenwirkungen wie erhöhten Blutdruck, innere Unruhe und Herzrasen, Darmprobleme oder zittrige Hände zur Folge haben können.

Was unser Gehirn bzw. Organismus wirklich benötigt, sind die richtigen Kohlenhydrate, denn Zucker ist nicht gleich Zucker!

headstart hat die perfekte Formel, die durch eine Doppelblindstudie validiert wurde, ist vegan, gluten- und laktosefrei und für jedes Alter geeignet.

„Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt zur Quelle“

headstart gibt es als Erfrischungsgetränk mit Citrus-Kiwi Geschmack in einer 0,5 ltr. TetraPak oder als Trinkpulver in 3 Sorten (Tropical, Waldbeere, Zitrone) in 500 g und 1500 g Dosen im Online-Shop von www.headstart.at oder – auf Nachfrage – in jeder Apotheke in Österreich.

