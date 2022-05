Bezirksmuseum 4: Führung „Museum Festung Europa“

Anmeldung für 1.6. per E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte Mai zeigt das Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) die aus 8 Tafeln mit Wort- und Bild-Collagen bestehende Sonder-Ausstellung „Museum Festung Europa“, die bis Mittwoch, 29. Juni, zu betrachten ist. Die durch Aylin Basaran gestaltete Schau wurde mit druckgrafischen Werken (Alugrafien) der Künstlerin Margret Kohler-Heilingsetzer erweitert, die das Themenfeld „Boat People“ behandelt. Am Mittwoch, 1. Juni, lädt Museumsleiter Philipp Maurer ab 17.30 Uhr zu einer kostenlosen Führung durch die Schau ein und steht den Teilnehmer*innen für einen Meinungsaustausch zur Verfügung. Auskunft und Anmeldung: Telefon 581 24 72, E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Die Schau „Museum Festung Europa“ setzt sich mit europäischen Entwicklungen in den Bereichen Migration und Asyl auseinander und behandelt Aspekte wie eine allfällige „Defensive Ideologie der Abschottung“. Philipp Maurer rührt die Werbetrommel: „Eine Ausstellung zum Nachdenken und Diskutieren, eine Ausstellung voll Humanismus und Optimismus“. Offen ist das Bezirksmuseum Wieden in der Klagbaumgasse 4 jeden Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr). Traditionell ist der Eintritt gratis, Spenden werden angenommen. Vom Publikum wird die Beachtung der geltenden Corona-Vorschriften erwartet. Die Museumsräume sind an Feiertagen und an schulfreien Tagen stets geschlossen. Mehr Informationen: www.bezirksmuseum.at.

