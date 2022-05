Lotto: Dreifachjackpot in NÖ geknackt – 3,1 Millionen Euro gewonnen

2 Sechser bei LottoPlus in OÖ und Wien und Sologewinn beim Joker in Tirol

Wien (OTS) - Der Lotto Dreifachjackpot ist geknackt, und Niederösterreich um einen dreifachen Lotto Millionär reicher. Einzig eine Spielteilnehmerin bzw. ein Spielteilnehmer aus dem Mostviertel tippte über die Spieleseite win2day die „sechs Richtigen“, knackte den Dreifachjackpot damit im Alleingang und gewann mehr als 3,1 Millionen Euro. Der gewinnbringende Tipp war ein Quicktipp und war gleich der erste von vier Versuchen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne. Einer wurde in Tirol per Quicktipp erzielt, der andere in der Steiermark mit einem Normalschein. Für jeden der beiden Gewinner gibt es mehr als 64.000 Euro.

LottoPlus

Erstmals in diesem Jahr gab es bei LottoPlus gleich zwei Sechser in einer Runde, und jeder war rund 148.000 Euro wert. Ein LottoPlus Sechser wurde in Wien per Normalschein erzielt, der andere in Oberösterreich, und es war dies ein über win2day gespielter Quicktipp. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Sonntag um einen Jackpot, und den konnte eine Tirolerin bzw. ein Tiroler im Alleingang knacken. Das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker Zahl brachte einen Gewinn von rund 391.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Mai 2022

1 Sechser zu EUR 3.147.826,20 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 64.112,70 103 Fünfer zu je EUR 1.358,00 423 Vierer+ZZ zu je EUR 99,20 4.896 Vierer zu je EUR 47,60 8.660 Dreier+ZZ zu je EUR 12,10 79.952 Dreier zu je EUR 5,20 259.669 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 12 20 40 41 45 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Mai 2022

2 Sechser zu je EUR 147.731,30 77 Fünfer zu je EUR 898,70 3.344 Vierer zu je EUR 18,40 51.815 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 15 17 27 38 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Mai 2022

1 Joker EUR 390.640,20 2 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 914 mal EUR 88,00 9.848 mal EUR 8,00 98.530 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 9 5 7 4 6

