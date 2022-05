Tierschutz im Garten und am Balkon: Kinder lernen, was Vögel anzieht

Poster „Piepst es bei dir daheim?“ vom Verein Tierschutz macht Schule

Wien (OTS) - Tierschutz gilt auch für Gartenvögel. Das versteht bald jedes Kind, denn der Verein "Tierschutz macht Schule" hat ein Lernposter für Volksschulen entwickelt. Am Bild können Kinder entdecken, welche Strukturen im Garten und am Balkon Hausrotschwanz, Spatz & Co. besonders anziehend finden. Mit einfachen Mitteln können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern daheim oder im Schulgarten ein Vogelparadies erschaffen. Zum Beispiel, wenn sie im Garten eine sandige Stelle für ein Sandbad errichten und am Balkon eine Vogeltränke für heiße Tage aufstellen. Kleine Vogelprofis erfahren durch das Poster, warum Rasengittersteine am Weg eine vogelfreundliche Alternative zu betonierten Wegen sind und Kletterpflanzen mit einem Rankgerüst am Balkon einen tollen Landeplatz für Vögel abgeben.

Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin von "Tierschutz macht Schule" beschreibt den Lerneffekt: „Kinder können Gärten und Balkons aus der Sicht der Vögel beurteilen und Erwachsenen gute Tipps zur Gestaltung geben.“ Die zweite Seite des Posters mit dem Titel „Vögel im Garten“ wurde im Rahmen einer Kooperation von „Natur im Garten“ gestaltet. „BirdLife Österreich“ hat das Projekt fachlich unterstützt. Das Lernposter inkl. Zusatzmaterial kann von Schulen kostenlos, exkl. Versand, beim Verein „Tierschutz macht Schule“ bestellt werden. Info: www.tierschutzmachtschule.at

