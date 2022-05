Challenge Triathlon St. Pölten 2022 – Nicolas Mann und Lucy Buckingham holen souveräne Siege

LR Danninger: Ich bewundere alle, die sich der Herausforderung Triathlon gestellt haben

St. Pölten (OTS) - Bereits zum zweiten Mal ging heuer der Triathlon St. Pölten über die Bühne. Beim Mitteldistanz-Triathlon absolvierten Profis, aber auch Hobbysportlerinnen und Hobbysportler die drei Disziplinen vor einer einzigartigen Kulisse. Bei optimalen Wetterverhältnissen wurde durch zwei glasklare Seen – den Viehofner See und den Ratzersdorfer See – geschwommen, durch das Weltkulturerbe Wachau geradelt und durch die barocke Altstadt von St. Pölten gelaufen. Mit 18 Jahren Tradition ist die Mitteldistanz eines der ältesten Rennen auf europäischem Festland. Neben dem Hauptbewerb fanden im Rahmen des Sportspektakels zudem ein Staffel-Bewerb, die Challenge Aquabike, die Challenge Bikerun, der Firmen- & Funtriathlon sowie die Junior-Challenge statt.

„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mehr junge Menschen für den Sport in Niederösterreich zu begeistern. Daher freut es mich sehr, dass auch die Jüngsten die Chance bekommen haben, den Triathlon kennen und vielleicht sogar lieben zu lernen. Der Triathlon St. Pölten zählt zu den absoluten Sporthighlights in Niederösterreich und sorgt auch für positive wirtschaftliche und touristische Impulse“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Den Sieg im Herrenrennen holte sich Nicolas Mann (GER), der sich nach einem starken Radfahren bereits früh an die Spitze des Feldes setzte. Caleb Noble (AUS) landet auf Platz zwei. Bereits auf Platz drei folgt mit Lukas Hollaus der beste Österreicher. Bei den Frauen feierte Lucy Buckingham (GBR) einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Grace Thek (AUS) beendet das Rennen auf Platz zwei, Aleksandra Jedrzejewska (POL) komplettiert das Podium als Dritte. „Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, aber auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Ich bewundere wirklich alle, die sich dieser unglaublichen sportlichen Herausforderung gestellt haben. Eure Leistungen waren mehr als beeindruckend“, zeigte sich Danninger vom Sportevent und sämtlichen Triathletinnen und Triathleten begeistert.

