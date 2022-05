REMINDER: Hybrid-Pressegespräch proPellets Austria am 1. Juni

Wie Putin heimische Pellets teuer macht und warum es in Österreich eine Pellets-Bevorratungsverpflichtung braucht

Wien (OTS) - Die Preise für Pellets liegen in Österreich mit Ende Mai auf Rekord-Niveau - eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht. Das Problem ist aber nicht hausgemacht. Im Rahmen des Pressegesprächs stellt proPellets die aktuellste Preis-Erhebung vor, analysiert, wie der Krieg in der Ukraine eine europaweite Krise aller Energieträger auslöste und präsentiert die Forderung nach einer verpflichtenden Pellets-Bevorratung und einer Energie-Strategie, die die Versorgung mit erneuerbarer Wärme ausreichend berücksichtigt.

Mit

DI Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria und Präsident der World Bioenergy Association

Wann:

Mittwoch, 1. Juni 2022, 10.30 Uhr (bei Online-Teilnahme versenden wir den Zoom-Link nach Anmeldung)

Wo:

Haus der Erneuerbaren Energie, Renewable Energy Hub, Franz Josefs Kai 13, 2. Stock, 1010 Wien (gegenüber U-Bahn-Station Schwedenplatz)

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesem Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Harfmann, MA

Himmelhoch GmbH – Text, PR und Event

Tel.: +43 676 623 4144

sophie.harfmann @ himmelhoch.at