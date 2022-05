Die „Soko Donau“ und das „Alter Ego“

Wien (OTS) - Eine unglaubliche Erkenntnis am neuesten Tatort der „Soko Donau“: Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), der Chef der Spurensicherung, gleicht dem Opfer wie ein Ei dem anderen – und wird am Dienstag, dem 31. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 als „Alter Ego“ in brisante Ermittlungen verwickelt. „Der innere Dämon“ und ein Esoteriktreffen mit tödlichen Nebenwirkungen stellen die „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr vor eine Herausforderung.

„Soko Donau – Alter Ego“ (Dienstag, 31. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Alexander Lutz und Martina Poel in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Der Fabrikant Ludwig Winkler wird durch einen Schlag auf den Kopf schwer verletzt. Am Tatort gibt es eine verblüffende Erkenntnis:

Winkler und Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Die Cops fassen einen ungewöhnlichen Plan: Wohlfahrt wird in die Rolle des Opfers schlüpfen, um auf diesem Weg herauszufinden, wer ihm nach dem Leben trachtet. Ein höchst gefährliches Unterfangen …

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Der innere Dämon“ (Dienstag, 31. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Christine Klein; Regie: Gerald Liegel

„Schweizer Seelen Liga“ nennt sich eine mysteriöse Gemeinschaft, deren Gründer und Leiter der Psychotherapeut Daniel Suttner (Denis Petkovic) ist. Gräfin Schönberg (Andrea L‘Arronge) und ihre Freundin Kirsten (Irene Kugler) finden den Mann tot in einem Waldstück auf. Wie Dr. Haller (Christine Klein) feststellt, kam er durch ein synthetisches Rauschmittel um. Als Kroisleitner (Ferry Öllinger) herausfindet, dass in der Schweiz gegen Suttner und seine „Therapien“ ein Verfahren läuft, geraten mehrere Personen aus Suttners Umfeld unter Mordverdacht: Laura (Lore Richter), seine dritte Ehefrau, Hannah Trimmel (Daniela Schulz), die bereits an einem Seminar teilgenommen hat, Sarah Suttner, die Tochter aus erster Ehe, und auch Jürgen Bosch (Christopher Ammann), ein experimentierfreudiger junger Apotheker. Doch auch Kirsten, die Freundin der Gräfin, hat den Toten gut gekannt.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

