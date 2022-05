Kinderrechteausschuss des Bundesrats tagte in Bregenz

Situation von Kindern und Jugendlichen in Pandemiezeiten im Fokus des Austauschs

Wien (PK) - Vergangene Woche luden die Präsidentin des Bundesrats Christine Schwarz-Fuchs und die Vorsitzende des Kinderrechteausschusses Daniela Gruber-Pruner zum Kinderrechtetag in Bregenz. Traditionell tagt der Kinderrechteausschuss gemeinsam mit dem Familienausschuss unter Bundesrätin Heike Eder und legt einen Fokus auf die regionalen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche in Österreich. Der Austausch in Bregenz fand zwischen den Mitgliedern der Bundesratsausschüsse und Vertreter*innen des Vorarlberger Landtags statt. Neben politischen Vertreter*innen nahmen auch Expert*innen wie die beiden Kinder- und Jugendanwälte Michael Rauch und Christian Netzer an dem Kinderrechtetag teil.

Im Zentrum des Austausches standen diesmal die Situation von Kindern und Jugendlichen nach zwei Jahren Pandemie sowie die Weiterentwicklung der Kinderrechte im Rahmen aktueller Chancen und Herausforderungen wie die Digitalisierung oder die Klimakrise.

"Wir sind besonders stolz auf die bisherigen Errungenschaften des Kinderrechteausschusses und seine einmalige Position", so Schwarz-Fuchs und Gruber-Pruner. Der Kinderrechteausschuss ist der jüngste Ausschuss des österreichischen Bundesrats und ein internationales Vorbild in diesem Bereich. (Schluss) red

