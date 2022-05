Signature Rotwein: Cuvée „Das Phantom 2020“

Weingut K+K Kirnbauer launcht neuen Jahrgang

Ein charakteristisches Merkmal des „Das Phantom 2020“ ist die vielschichtige, interessante Nase aus dunklen Maulbeeren und Wacholderaromen, die mit einer Würze von Thymian und Rosmarin untermalt werden. Anklänge von Schwarzwälderkirsch, Zwetschkenröster und Lebkuchen setzen sich vollmundig im Gaumen fort und machen ihn zu einem finessenreichen Wein mit frischem Minze-Finish im Abgan Markus Kirnbauer, Winzer und Geschäftsführer von K+K Kirnbauer

Wien (OTS) - Das Familienweingut K+K Kirnbauer im burgenländischen Deutschkreutz steht für nachhaltige Rotweinkultur und Bewirtschaftung. Herzstück und Aushängeschild des Weinguts ist die Rotwein-Cuvée „Das Phantom“. Bereits seit 1987 besticht die besondere Weinkomposition durch die Assemblage von vier Rebsorten und ein komplexes Bouquet aus Beeren und Röstaromen. Als erster Rotweinwinzer Österreichs hatte Walter Kirnbauer die Idee, eine Cuvée zu kreieren und schrieb mit der damals exotischen Mixtur österreichische Weingeschichte. Am Pfingstwochenende präsentiert K+K Kirnbauer den neuen Jahrgang ihres Weinklassikers: „Das Phantom 2020“. Jährlich werden je nach Ernteertrag knapp 70.000 Flaschen mit dieser Weinsorte befüllt.

Charakteristik „Das Phantom 2020“

Die Cuvée „Das Phantom“ setzt sich aus überwiegend Blaufränkisch, Cabernet, Merlot und vereinzelten Tropfen Syrah zusammen und wird in hunderten Barrique-Fässern für 18 Monate im Keller gereift, um ihren Geschmack vollends zu entfalten. Eine schonende Behandlung der Trauben, mehrfache Selektion der gelesenen Beeren, individuelle Steuerung der Gärung und ein behutsamer Füllvorgang sind besonders wichtige Arbeitsprozesse, die das Weingut mit größter Sorgfalt durchführt. Seit Jahren wird bei der Klärung des Weins ein Erbsenprotein verwendet und somit ist die Cuvée veganen Ursprungs. „ Ein charakteristisches Merkmal des „Das Phantom 2020“ ist die vielschichtige, interessante Nase aus dunklen Maulbeeren und Wacholderaromen, die mit einer Würze von Thymian und Rosmarin untermalt werden. Anklänge von Schwarzwälderkirsch, Zwetschkenröster und Lebkuchen setzen sich vollmundig im Gaumen fort und machen ihn zu einem finessenreichen Wein mit frischem Minze-Finish im Abgan g“, erklärt Winzer Markus Kirnbauer. „Das Phantom“ erhält jährlich eine neue Rezeptur und wird in einem mehrtägigen Familienereignis mit feinfühligen Verkostungen und Bewertungen zelebriert. Die Zusammensetzung verändert sich in Nuancen, die Stilistik und Charakteristik bleibt aber jedes Jahr typisch.

Nachhaltiger Weinbau mit Auszeichnung

Das K+K Weingut steht für einen nachhaltigen und biologischen Anbau und wurde 2015 als eines der ersten Weingüter in Österreich nachhaltig zertifiziert. „Um in allen Bereichen nachhaltig zu agieren, werden die Arbeitsprozesse im Detail von uns durchdacht und anhand der „BIG FIVE der Nachhaltigkeit“ ressourcenschonend umgesetzt - angefangen von 100%igem Einsatz von regenerativen Energiequellen und reduzierten Traktorfahrten, bis hin zum Verzicht auf Herbizide und Insektizide“, erklärt Marlene Kirnbauer. „Wir sind biologisch, nachhaltig und wir setzen Technologie ganz gezielt ein. Deshalb verwenden wir für unsere Traubenernte ein besonderes Selektierverfahren, bei dem jede einzelne Traube gescannt wird“, so Markus Kirnbauer.

