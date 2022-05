Maschinenring wieder top in Arbeitgeber-Rankings

Linz an der Donau (OTS) - Mehr als 30.000 Menschen arbeiten jedes Jahr über die österreichischen Maschinenringe und die Maschinenring Personal und Service eGen (kurz MRPS). Sie alle sind mit ihrem Arbeitgeber mehr als zufrieden: Das Trend-Top-Arbeitgeber Ranking 2022 listet die Organisation unter den besten Unternehmen Österreichs. Auch laut LEADING EMPLOYER Österreich 2022 gehört der Maschinenring zu den Top 1 Prozent der Arbeitgebenden.

Erneut im Spitzenfeld

Das Trend-Top-Arbeitgeber-Ranking 2022 präsentiert jährlich in Kooperation mit Statista, kununu und Xing die „300 besten Arbeitgeber Österreichs“. In der Sparte Dienstleistungen rangiert der Maschinenring erneut im Spitzenfeld vor bekannten Marken wie Stiegl, Henkel oder Herold. „ Die höchste Auszeichnung für uns als Unternehmen, denn die Mitarbeiter selbst haben uns schon zum vierten Mal in Folge gewählt “, findet Gerhard Rieß, Vorstandsvorsitzender der MRPS, die mit über 5.000 Dienstnehmern zu Österreichs führenden Personaldienstleistern zählt.

Auch im Ranking der Leading Employers, der Top 1 Prozent von Österreichs Arbeitgebern, ist der Maschinenring seit Jahren vertreten. Damit werden jährlich exklusiv jene Unternehmen ausgezeichnet, denen herausragende Personalarbeit durch eine Vielzahl unabhängiger Quellen bestätigt wird. Die Studie basiert auf einer Metaanalyse, die sich aus Millionen Rückmeldungen speist.

Als Arbeitgeber punktet der Maschinenring mit Benefits wie flexiblen Arbeitszeitmodellen, Einsatzorten direkt in den Regionen, zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie fairer Bezahlung. „ Zusätzlich setzen wir auf Familienfreundlichkeit und Beständigkeit. Gerade in der Zeitarbeit ist die Arbeitnehmerzufriedenheit nachweislich höher als in anderen Branchen “, bezieht sich Mag. Gertraud Weigl, Bundesgeschäftsführerin Maschinenring und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte, auf eine Arbeitszufriedenheits-Studie des Verbands der Österreichischen Personaldienstleister. Außergewöhnlich für die Personalleasing-Branche: Viele Mitarbeiter sind seit mehr als 10 Jahren über die MRPS beschäftigt. Ein großes Plus, vor allem in der aktuellen Arbeitsmarktsituation.

„Laut WKÖ-Wirtschaftsbarometer ist der Fach- und Hilfskräftemangel für Unternehmer brisanter als der Materialengpass. Unternehmen stehen gerade massiv unter Druck, um ihre offenen Stellen zu besetzen“, so Gertraud Weigl. Das Arbeitsmarktservice meldete Ende April 128.777 verfügbare Jobs, laut Arbeitsministerium nur ungefähr 40 Prozent der tatsächlich offenen Stellen. Dem gegenüber stehen insgesamt 327.3081 als arbeitslos oder in Schulung gemeldete Personen. „ Auch wir haben österreichweit Jobs im Personalleasing ausgeschrieben, denn viele Kunden sehen die Zeitarbeit als ideale Lösung und den Maschinenring als den besten Partner .“

Christian Angerer, Bundesobmann des Maschinenring Österreich, weist auf die offenen Stellen hin: „ Der Maschinenring sucht laufend neue Mitarbeiter, um die Kunden-Anfragen bewältigen zu können. Derzeit sind auf maschinenring-jobs.at, der Maschinenring-Bewerbungspattform, mehr als 700 Stellen ausgeschrieben .“ Rund 300 verschiedene Job-Profile gibt es in den über 80 Maschinenring Organisationen in Österreich, von Agrar über Forst bis zu Bau, Gewerbe und Handwerk.

Generationen Y und Z im Fokus

Verstärkt die Generationen Y und Z anzusprechen ist für Gertraud Weigl eine Zukunftsinvestition. „ Flexible Zeitarbeitsmodelle, um Job und Freizeit zu kombinieren, Abwechslung, einen Job mit Sinn und ein stabiles Arbeitsverhältnis: Beim Maschinenring haben junge Menschen viele Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben. Wir bilden auch selbst Lehrlinge aus. Vor allem Zeitarbeitsjobs sind ideal, um unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen und sich am Jobmarkt zu orientieren. Die zahlreichen Vorteile kommen jedoch Arbeitnehmern jeden Alters sehr entgegen, auch der Generation 50+ “, so Gertraud Weigl. Denn die Maschinenring-Jobs stehen qualifizierten Bewerbern aller Altersgruppen offen.

INFO: Bewerber können sich beim regionalen Maschinenring bewerben, auf www.maschinenring-jobs.at durchklicken und auf TikTok schon die Kollegen kennenlernen: tiktok.com/@maschinenring.at

