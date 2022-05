Wiens erste Sake-Brauerei gewinnt internationale Auszeichung

Wien (OTS) - Seit November 2021 stellt Sake.Wien im Herzen der Stadt aus Wiener Hochquellwasser und Bio-Reis aus Italien Reiswein (Sake) nach japanischen Regeln her, und hat jetzt mit dem ersten Produkt gleich eine Bronze-Medaille bei der International Wine Challenge (IWC) in London gewonnen.

Das Besondere: unter tausenden japanischen Mitbewerbern in der Sake-Kategorie wurden nur zwei europäische Sake-Brauereien ausgezeichnet (die andere ist Kanpai in London).

Nach dem furiosen Einstieg von Sake.Wien in die Spitzen-Gastronomie in Österreichs beim einzigem Drei-Sterner “Amador”, sowie kürzlich beim führenden japanischen Restaurant “Shiki” (1-Stern-Michelin), ist diese Auszeichnung eine internationale Bestätigung dafür, dass man in Wien tatsächlich Sake von Weltrang herstellen kann.





