AK Stichproben-Preismonitor: Kfz-Reparaturpreise „aus der Spur“! 1

Arbeitsstundensätze von Kfz-Mechaniker:innen & Co. teurer geworden – Stundensätze können bis zu 301 Euro ausmachen

Wien (OTS) - Kratzer, Delle oder Service? Die Preise für eine Reparatur oder ein Service am Auto sind „abgefahren“. Je nach Automarke, Type, Schwere der Reparatur und Werkstätte kann die Arbeitsstunde für eine Reparatur um bis zu fast 200 Euro teurer sein. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Preismonitor bei 37 Kfz-Fachwerkstätten in Wien.

Die Arbeitsstundenpreise von Mechaniker:innen, Spengler:innen und Lackierer:innen können mitunter extrem sein. Je nach Schaden, Werkstatt und Automarke müssen Autofahrer:innen beim Mechaniker für eine Reparatur zwischen 105 bis rund 301 Euro rechnen, beim E-Auto sind es zwischen 120 und knapp 219 Euro.

Was eine Stunde – je nach Auto und Schaden – in den untersuchten Wiener Kfz-Fachwerkstätten kostet (in Euro)

Leistung von bis Teurer zu 2021 Mechaniker/Service 105,00 195,90 + 3,6 % Mechaniker/Reparatur 105,00 301,08 + 2,9 % Mechaniker/Service (E-Auto) 115,16 209,52 erstmals erhoben Mechaniker/Reparatur (E-Auto) 120,00 218,84 erstmals erhoben Kfz-Lackierer 140,00 250,80 + 5,2 % Spengler 140,00 250,80 + 5,3 %

Die AK hat die Stundensätze für Reparaturen zwischen 26. April und 11. Mai in 37 Wiener Kfz-Fachwerkstätten sowie für einfache Reparaturen auch beim Autofahrerclub ARBÖ überprüft.

