Parlamentarier:innen-Fußballturnier in Finnland: Österreich auf Platz drei

49. Internationales Parlamentarier:innen-Fußballturnier vom 27. bis 28. Mai 2022 in Finnland im Zeichen des Friedens

Wien (PK) - Wien (PK) - An einem Strang in eine Richtung zogen über die Fraktionsgrenzen hinweg die Mitglieder des österreichischen FC Nationalrats beim 49. Internationalen Parlamentarier:innen-Fußballturnier. Es fand vom 27. bis 28. Mai 2022 in Lahti (Finnland) statt. Neben dem Kader mit 27 Mitgliedern aus dem österreichischen Parlament nahmen eine Mannschaft des finnischen Parlaments, des Schweizer Nationalrats und des deutschen Bundestags mit dem ehemaligen Profi Mahmut Özdemir als Kapitän teil. Den Ankick nahm Jari Litmanen vor, ein ehemaliger Fußballstar aus Finnland.

Turniersieger wurde das Team aus Deutschland vor der Mannschaft aus der Schweiz. Die Fußballer:innen aus dem Hohen Haus in Österreich wurden Dritte. Sie waren zwar am ersten Turniertag Deutschland mit 0:4 unterlegen und hatten gegen die Schweiz 0:1 verloren. Am zweiten Turniertag bezwangen die Abgeordneten aus Österreich die Mannschaft des Gastgebers mit 3:1 und schoben sich in der Tabelle vor Finnland.

Der Kapitän des FC Nationalrat Andreas Hanger (ÖVP) betonte den verbindenden Charakter des Fußballs. Heuer stand das Turnier im Zeichen des Friedens in Europa. Zu Beginn wurde der unter dem Krieg in der Ukraine leidenden Menschen gedacht. Im Team des FC Nationalrat waren alle Fraktionen vertreten. Von der SPÖ spielte zum Beispiel Nationalratsabgeordneter Christian Dobrits, von den NEOS Nikolaus Scherak, die FPÖ wurde von Christian Ries vertreten und als einzige Frau im österreichischen Kader spielte Grünen-Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer. Sie ist ausgebildete ÖFB-Schiedsrichterin und Vereinsfußballerin.

Zuletzt hatte die Mannschaft aus Österreich 2019 das Turnier gewonnen. Im kommenden Jahr wird es in Österreich ausgetragen. (Schluss) red

