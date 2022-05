Samariterbund-Radio mit neuem Sendetermin

Einzige österreichische Blaulichtorganisation mit eigenem Radioprogramm geht am 1. Juni 2022 um 15.00 Uhr mit neuem Sendetermin „on air“.

Wien (OTS) - Der Programm-Relaunch von Radio Orange 94,0 beschert ab sofort u. a. auch der monatlichen Radiosendung „Tatü tata et cetera – Samariterbund on air“ einen neuen Sendeplatz: An jedem ersten Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr (statt wie bisher an jedem dritten Freitag) werden vom Moderations-Duo Karola Binder und Georg Biron 57 Minuten lang Menschen aus der breit gefächerten Welt des Samariterbundes vorgestellt.

In Wien ist das Programm auf UKW 94.0 bzw. Telekabel 92.7 zu empfangen und weltweit via Live-Stream ( https://o94.at/ ) zu hören. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es kostenlos im Archiv unter: https://radio.samariterbund.net/



Seit 2018 soziale Missionen und Musik

Neben Musik zum Gern-Hören präsentiert die Sendung wie schon bisher seit dem Jahr 2018 kompetente VIP-Gäste mit einer „Wortspende“ zu sozialen Themen sowie „Blaulicht-Gezwitscher“, „Radio Selfie“, „Reportage“ und „Radio-Talk“ zu aktuellen Themen. „Tatü tata et cetera – Samariterbund on air“ wird vom Presse-Team des Samariterbundes konzipiert, gestaltet und ein Mal im Monat mit thematisch gebündelter Musik „on air“ geschickt.

An spannenden Themen herrscht kein Mangel: 24/7 garantiert der Samariterbund die Rettung und Versorgung von Verletzten und Kranken. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützen pflegebedürftige und ältere Menschen, organisieren humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe im In- und Ausland, leisten Hilfe zur Selbsthilfe für wohnungslose Männer und Frauen, bieten Services wie „Essen auf Rädern“ und „Einkaufen in Sozialmärkten“ an, stehen Flüchtlingen in Not bei und finanzieren in ganz Österreich Schulungen und Therapien für armutsgefährdete Kinder.



Teil der Radio Orange-Familie

Orange 94.0 ist das einzige Freie Radio in Wien. Es ist werbefrei, parteipolitisch unabhängig, nicht kommerziell und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt. Mit mehr als 500 Radiomachenden und 150 Sendereihen ist Orange 94.0 das größte Community Radio im deutschsprachigen Raum.

Nächste Sendung „Tatü tata et cetera“: Mittwoch, 1. Juni 2022 um 15.00 Uhr auf UKW 94,0





