Wechsel an der Spitze der UGÖD-BMLV

Neuer Bundesvorsitzender wurde OStWm GRUBER Jürgen

Wien (OTS) - Nach dem Rücktritt des Bundesvorsitzenden der Unabhängigen Gewerkschafter:Innen im öffentlichen Dienst und ausgegliederten Betrieben im Bundesministerium für Landesverteidigung (UGÖD-BMLV), Vzlt STRUGER Bernhard , wurde die UGÖD-BMLV interimsmäßig von Obst BAUER Albert geführt.

Am 21.05.22 wurde im Seminarzentrum SEEBENSTEIN die notwendig gewordene Bundeskonferenz der UGÖD-BMLV abgehalten. Bei dieser BUKO wurde die Bundesleitung (BL) durch die anwesenden Mitglieder neu bestimmt. Als neuer Bundesvorsitzender wurde OStWm GRUBER Jürgen mit 100 % gewählt.

Die neue BL der UGÖD-BMLV setzt sich nun wie folgt zusammen:

Bundesvorsitzender: OStWm GRUBER Jürgen

GenSekr und 1. Stv. Vorsitzender: Obst PONEMAYR Engelbert, MSD

2. Stv. Vorsitzender: MinR Dr. JINDRICH Ottokar, MAS, MSc

Schriftführer: Vzlt WILDBURGER Armin

Referent ÖA: FOInsp WAGNER Martin

Finanzreferent: ADir. RgR SCHWEIGER Wolfgang

Referentin Frauenfragen: FOInsp MÖRWALD Barbara

Referent Schulung und Organisation: FOInsp REISNER Alexander

Referent Dienst und Besoldungsrecht: ADir BRENNER Harald

Referent Behindertenfragen: Vzlt RENNER Helmut

Referent Ausbildung: Obst BAUER Albert, MSD

Referent Militärpersonen O: Obst STRELE Otto, MSD

Referent Militärpersonen UO: OStv KUCHER Hubert

Referent Zivilbedienstete: FOInsp PIPPENBACH Günter

Referent Chargen: Gfr DE CHAVEZ Marvin

Die UGÖD-BMLV wurde 2009 durch HR Mag. HACKL Ingo gegründet. 2014 wurde die UGÖD-BMLV von Vzlt STRUGER Bernhard übernommen und vergrößert. Unter Vzlt STRUGER wurde bei der PV-Wahl 2014 der Einzug in mehreren Dienststellenausschüssen geschafft und diese bei der Wahl 2019 bestätigt bzw. schaffte es die UGÖD-BMLV in diesen Dienststellen ihre Wahlergebnisse von 2014 noch zu übertreffen. Vzlt STRUGER trat im Jahr 2021 zurück und legte die Geschicke der UGÖD im BMLV in neue Hände.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vzlt STRUGER für sein Engagement und Aufbauarbeit für die UGÖD - BMLV. Nach dem Rücktritt des Bundesvorsitzenden Vzlt STRUGER wurde durch Beschluss der Bundesleitung Obst BAUER zum Vorsitzenden kooptiert. Es war vereinbart, dass Obst BAUER die UGÖD – BMLV nur bis zur nächsten BUKO führen wird damit der designierte Nachfolger genügend Zeit hat, sein neues Team zusammenzustellen und sich auf die fordernde Position des Bundesvorsitzenden vorzubereiten. Wie bereits oben angeführt wurde OStWm GRUBER einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt und auch die neue Bundesleitung wurde einstimmig durch die anwesenden Mitglieder bestätigt.

Für uns als UGÖD-BMLV stehen große Herausforderungen an.

Sei es die Reorganisation des BMLV und der oberen Führung und damit verbunden die Bewahrung unserer Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten vor allem vor dienst- und besoldungsrechtlichen Schlechterstellungen oder die aufgrund des völkerrechtswidrigen bewaffneten Überfalls der Russischen Föderation auf die UKRAINE vor Augen geführte unzulängliche Verteidigungspolitik der letzten Jahrzehnte wegen unzureichender Finanzierung wieder zu berichtigen.

Weiters ist es auch ein Ziel der neuen Bundesleitung, die UGÖD im BMLV weiter zu vergrößern und damit die UGÖD – BMLV als eine echte unabhängige Alternative zu den anderen Fraktionen zu positionieren. Auch soll bei der nächsten PV-Wahl der Einzug in den Zentralausschuss (ZA) geschafft werden.

Der neu gewählten Bundesleitung stehen also große Herausforderungen bevor, die wir mit der Unterstützung all unserer Mitglieder, vor allem aber auch mit den Bediensteten meistern wollen.

Nur gemeinsam sind wir stark und können Veränderungen erwirken.

Rückfragen & Kontakt:

OStWm Jürgen Gruber

juergen.gruber.4 @ bmlv.gv.at

+43 50201 10-33032