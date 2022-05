The Heritage: Dachgleiche bei 3SI-Stilaltbau-Projekt

Wien (OTS) - Die Bauarbeiten am prächtigen 3SI-Projekt „The Heritage“ in der Dißlergasse in Wien Landstraße schreiten zügig voran. Vor wenigen Tagen konnte der Bauträger zur Dachgleiche laden. Das über 140 Jahre Gründerzeithaus soll im Herbst fertiggestellt und bezugsfertig sein.

Während der letzten Monate wurde die Hausfassade des über 140 Jahre alten Gründerzeithauses aufwendig saniert, ein Lift ein- und das Dachgeschoß ausgebaut. Der Wiener Bauträger 3SI Immogroup entwickelt in zentraler Lage des 3. Wiener Gemeindebezirks exklusive Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnungsgrößen zwischen 44 und 162 m2. Ein Großteil der Wohnungen punktet zusätzlich mit hofseitig ausgerichteten, neu errichteten Balkonen oder Terrassen. „ Wir haben bei der umfangreichen Revitalisierung dieses wunderbaren Altbaus nicht nur großen Wert auf Nachhaltigkeit und geringen Energieverbrauch gelegt, sondern auch neue Freiflächen bei vielen Wohnungen geschaffen “, erzählt Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Die Ausstattung der derzeit in Fertigstellung befindlichen Eigentumswohnungen ist gewohnt hochwertig: Fischgrätparkett, Stilaltbautüren mit Vertäfelungen und Holzkastenfenster verleihen den Objekten im Regelgeschoß den zauberhaften Gründerzeitflair, der allen revitalisierten Altbauprojekten der 3SI Immogroup zu eigen ist. Abgerundet wird das Immobilienprojekt durch seine außergewöhnliche Lage in einer verkehrsberuhigten Wohnstraße unweit der Wiener Urania und der Wiener Innenstadt.

„The Heritage“ ist ein weiteres Vorzeige-Altbau-Projekt, das Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, mit dem Architekten Haas umgesetzt hat. „ Wir haben es uns beide zum Anspruch gemacht, historische Bauten der Wiener Gründerzeit behutsam und auf höchstem Niveau mit der Moderne zu verbinden. Es ist uns, wie ich meine, auch in der Dißlergasse wieder gekonnt gelungen! “, zeigt sich der Bauherr stolz.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at