Wirkungen messen: Aktueller Impact Report legt Entwicklungseffekte der OeEB-Investitionen offen

Wien (OTS) - Ergebnisse zu messen ist eines der definierenden Merkmale von Impact Investing. Als Entwicklungsbank der Republik Österreich investiert die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) in wirtschaftlich nachhaltige und entwicklungspolitisch sinnvolle Privatsektor-Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. In ihrem aktuellen Impact Report legt sie die durch ihre Investitionen erzielten Entwicklungseffekte offen. So konnten beispielsweise durch OeEB-unterstützte Projekte 1,19 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, mehr als 297.000 Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe erhielten Zugang zu Krediten.

„Den Privatsektor zu stärken, qualifizierte Arbeitsplätze und lokales Einkommen zu schaffen, Erneuerbare Energie weiter auszubauen und aktiv zum Klimaschutz beizutragen – diese Ziele sind fest in unserer Strategie verankert und angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen wichtiger denn je“, erläutern die OeEB-Vorstände Sabine Gaber und Michael Wancata.

Seit 2008 trägt die im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) tätige OeEB zur wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern bei. Neben der Bereitstellung von Finanzierungen für Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe ist die OeEB auf die Finanzierung von Erneuerbaren Energieprojekten fokussiert, um einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Energieversorgung zu leisten. Dabei achtet die OeEB in allen Projekten auf die Einhaltung hoher Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards. Per Ende 2021 erreichte ihr Gesamt-Portfolio 1,474 Mrd. Euro.

Bessere Lebensbedingungen durch eine lebendige Wirtschaft

„Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Durch mangelhaften Zugang zu Kapital sind sie jedoch oft wesentlich in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Indem wir Finanzierungen für lokale Banken oder Fonds bereitstellen, können wir dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, wodurch Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen – eine zentrale Voraussetzung für die Bekämpfung von Armut – möglich werden“, so Michael Wancata.

Insgesamt trug die OeEB mit 48 % ihres Portfolios zur Erreichung von Sustainable Development Goal (SDG) 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ bei. In den Projekten und Unternehmen, die Finanzierungen von der OeEB erhielten, waren 2021 rund 329.000 Menschen beschäftigt. Mehr als 297.000 Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe erhielten durch OeEB-Projekte Zugang zu Krediten.

Klimaverträgliches Wachstum finanzieren

Entwicklungsländer sind überproportional von den Folgen des Klimawandels betroffen. „Unser Ziel ist es, in den Jahren 2019-2023 durchschnittlich mindestens 40 % unseres Neugeschäfts in die Klimafinanzierung zu investieren und bis spätestens 2050 ein klimaneutrales Portfolio zu erreichen“, erklärt Sabine Gaber. Aktuell sind rund 41 % des OeEB-Projektportfolios in klimarelevante Projekte investiert. Damit ist die OeEB erneut einer der größten österreichischen Beitragsleister zur internationalen Klimafinanzierung.

„Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung und braucht Kooperation auf allen Ebenen. Wir freuen uns daher, erneut Partnerin des Austrian World Summits zu sein, der am 14. Juni in Wien stattfindet und eine der international größten Plattformen zur Diskussion und Lösungsfindung für die Klimakrise bietet.“

Mit rund 27 % ihres Portfolios leistete die OeEB einen Beitrag zu SDG 7 „Bezahlbare und Saubere Energie“. Mehr als 2.900 MW neue Stromerzeugungskapazitäten und 6.190 GWh Strom aus Erneuerbaren Energiequellen wurden in den OeEB-Projekten geschaffen. Rund 34 % des OeEB-Portfolios trug zur Erreichung von SDG 13 „Klimaschutz“ bei. Durch OeEB-unterstützte Projekte konnten 1,19 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart und mehr als 1,5 Millionen Menschen mit sauberer Energie versorgt werden.

Wirkung verstärken

Neben Kreditfinanzierungen und Eigenkapitalbeteiligungen bietet die OeEB ihren Kunden auch begleitende Technical Assistance Maßnahmen, durch welche die Entwicklungseffekte der Investitionen verstärkt werden sollen. „Beispielsweise können wir Kunden in der Implementierung von Umwelt- und Sozialmanagement Systemen oder der Zertifizierung nach internationalen Standards unterstützen. Ebenso können wir Unterstützung für gezielte Programme im Bereich Klimaschutz oder Gender Equality bieten. Aus Technical Assistance Mitteln der OeEB wurde beispielsweise ein ‚gender-lens-investment‘ Training in einem jordanischen Kreditinstitut umgesetzt. Dadurch soll das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Frauen-geführten Unternehmen gestärkt werden“, so Sabine Gaber.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen OeEB Impact Report (impact-report.at)

Über die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 Prozent im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden. www.oe-eb.at.



