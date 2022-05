ÖAMTC: Staus im Rückreiseverkehr

Verlängertes Wochenende macht sich auf den Transitrouten bemerkbar

Wien (OTS) - Alle die ein verlängertes Wochenende, etwa am Garda See oder an der oberen Adria genossen haben, sind derzeit am Heimweg.

Die ÖAMTC- Mobilitätsinformationen verzeichneten Staus auf zahlreichen Hauptverbindungen und Grenzstellen, insbesondere in Westösterreich.

In Südtirol gab es auf der A22 an die drei Stunden Wartezeit zwischen Bozen und Sterzing und die Kolonnen setzten sich dann auch auf österreichischer Seite, auf der A13 Richtung Innsbruck, fort. Ebenso überlastet war die Brennerstraße, B182, zwischen Steinach und Matrei. Auf der B179, der Fernpass-Straße, mussten sich die Heimreisenden im zähen Kolonnenverkehr in Geduld üben.

Zusätzlich prägten Unfälle, Baustellen und Blockabfertigungen vor Tunnelbereichen, etwa auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschbergtunnel und vor dem Helbersberg Tunnel das Verkehrsgeschehen, so die ÖAMTC-Expert:innen.

Grenzwartezeiten gab es unter anderem auf der A11 der Karawanken Autobahn beim Karawankentunnel, auf A9, der Pyhrn Autobahn, beim Grenzübergang Spielfeld, auf der A12, der Inntal Autobahn, bei Kufstein / Kiefersfelden und auf der A1, der West Autobahn, beim Grenzübergang Walserberg.

Auf der Großglockner Hochalpenstraße und am Timmelsjoch gab der Winter noch ein kurzes Stelldichein, hier wurde eine Schneekettenpflicht beziehungsweise ein Fahrverbot für zweirädrige Fahrzeuge verhängt.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, verkehrsmittelübergreifender Routenplaner, Wochenendprognose, Staukalender und Hinweise auf Mobilitätsinformationen in der ÖAMTC -App finden Sie unter:

www.oeamtc.at/apps und www.oeamtc.at/verkehr

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

