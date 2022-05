Rendi-Wagner/Deutsch gratulieren neuem Vorsitzenden der SPÖ Bäuerinnen und Bauern Michael Schwarzlmüller

Wien (OTS/SK) - Der Reichraminger Bürgermeister Michael Schwarzlmüller wurde bei der Bundeskonferenz der SPÖ Bäuerinnen und Bauern gestern, Samstag, in Steyr einstimmig zum neuen Bundesvorsitzenden der SPÖ Bäuerinnen und Bauern gewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Michael Schwarzlmüller ganz herzlich zur Wahl. „Die SPÖ Bäuerinnen und Bauern mit Michael Schwarzlmüller an der Spitze sind eine starke Stimme für die bäuerlichen Klein- und Mittelbetriebe, bäuerlichen Familienbetriebe und Nebenerwerbsbäuer*innen Österreichs“, so Rendi-Wagner und Deutsch, die sich bei Schwarzmüllers Vorgänger Josef Etzenberger, der seit 2012 den SPÖ Bäuerinnen und Bauern vorstand, für sein unermüdliches und langjähriges Engagement bedankten. **** (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/