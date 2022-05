Caritas & Post: Schon 5.500 Hilfspakete zum Neuanfang für geflüchtete Ukrainer*innen verschickt

Sachspenden-Aktion von Caritas & Post AG für geflüchteten Menschen aus der Ukraine geht weiter: Aktuell werden dringend Hygienepakete und Lebensmittelpakete benötigt.

Wien (OTS) - Im März rief die Caritas gemeinsam mit der Post AG zu einer großen Sachspenden-Aktion in Österreich auf. Die Idee: Hilfsbereite Menschen in ganz Österreich packen Hilfspakete für Menschen in der Ukraine, die vor Ort dringend auf Hilfe angewiesen sind, sowie auch für jene, die flüchteten und nun in Österreich neu anfangen müssen. Bereits 5.500 Pakete sind in einem der neun Caritas-Sachspendenlager angekommen, aber der Bedarf ist noch immer sehr groß. „Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, kommen oft nur mit dem Nötigsten in Österreich an, die Zukunft ist ungewiss, die Ersparnisse bald aufgebraucht. Gerade Haushaltshygiene, wie Waschpulver, Damenhygieneprodukte oder Babyartikel sind besonders teuer. Aktuell werden besonders Lebensmittel gebraucht. Deshalb helfen wir gemeinsam mit der Post Sachspenden für die Betroffenen zu sammeln“, erzählt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich.

Helfen in einer Zeit der Hilflosigkeit

Als Larysa (34) im Grundversorgungsquartier der Caritas in Kärnten das gelbe Postpaket öffnet, strahlen ihre Augen vor Freude. Vergessen sind für ein paar Augenblicke Krieg und Leid, die sie und ihre Familie in ihrer Heimat – der Schwarzmeerstadt Odessa – erfahren haben. Im Paket befinden sich neben den notwendigen Dingen, wie Handtüchern und verschiedensten Hygieneartikeln, auch pastellfarbene Haarspangen & Haargummis und ein hübscher Armreif. Dem Paket beigelegt ist ein Brief in ukrainischer und englischer Sprache: Die Absenderin wünscht der Empfängerin, dass sie nun Sicherheit und Stabilität und vor allem Frieden findet und bald in ihre Heimat zurückkehren kann. „Ich kenne zwar Ihren Namen und Ihr Alter nicht, aber ich weiß, dass Sie Ihre Heimat verlassen mussten, um vor diesem furchtbaren Krieg in Sicherheit zu sein. Ich hoffe, dass Sie all die Hilfe bekommen, die Sie brauchen und sehen, dass nicht alles auf der Welt schlecht ist“, schreibt die Absenderin. Larissa ist ob der einfühlsamen Zeilen fast zu Tränen gerührt. „Es tut sehr, sehr gut zu spüren, dass es in einer Welt des Bösen und der Ängste auch viel Hilfe und Fürsorge gibt“, sagt die junge Frau, die mit ihrer zehnjährigen Tochter Marija und ihrer Mutter Raisa eine Woche nach Kriegsbeginn geflüchtet ist.



„Die Situation in der Ukraine macht fassungslos, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig und möchten aktiv helfen. Für die einen ist eine Geldspende der passende Weg, andere stellen lieber ihr freiwilliges Engagement zur Verfügung, andere packen ein liebevoll gestaltetes Sachspenden-Paket. Wir sind für jede Art der Hilfe dankbar“, so Parr.

Hilfe dort, wo sie gerade gebraucht wird – rasch und unkompliziert

Mit der Aktion Post & Caritas: #Wirhelfen können Menschen in ganz Österreich koordinierte Hilfe leisten, Sachspenden sammeln und damit genau jene Menschen unterstützen, die jetzt dringend erste Versorgung brauchen. Konkret können Spender*innen über https://wirhelfen.shop/hilfspakete zwischen verschiedenen Paketen auswählen, etwa Pakete speziell für Frauen, Kinder oder Babys und sich jene Region aussuchen, an die sie das Paket versenden wollen. Im Wirhelfen-Shop werden die Bedarfe tagesaktuell eingestellt. Damit ist die Hilfe besonders wirksam. Nach Auswahl im Shop erhalten die Spender*innen eine Bedarfsliste mit jenen Artikeln, die im Paket enthalten sein sollten. Je nach Produkt können neue Waren gekauft oder Gebrauchtes in guter Qualität gespendet werden. Der Versand erfolgt schließlich mithilfe von Versandetiketten der Post, einfach zum Ausdrucken Zuhause – und kostenlos für die*den Spender*in.

Machen Sie mit bei der größten Sachspenden-Sammelaktion Österreichs! So geht’s:

Wählen Sie unter https://wirhelfen.shop/hilfspakete ein klar definiertes Paket aus und die Region, in der die Caritas helfen soll. Stellen Sie das Paket nach der Bedarfsliste, die Sie nach der Auswahl im Shop bekommen, zusammen. Je nach Produkt können Sie neue Waren kaufen oder Gebrauchtes in guter Qualität spenden. Drucken Sie die für den kostenlosen Versand notwendige Versandetikette aus und kleben Sie es auf das Paket. Bringen Sie Ihr Hilfspaket zu Ihrer nächsten Post-Geschäftsstelle. Der Versand des Pakets ist kostenlos!



Caritas bittet weiterhin auch um Geldspenden

Hunderte lokale Caritashelfer*innen sind in der Ukraine und in den Nachbarländern im Einsatz. Bitte helfen Sie uns helfen und spenden Sie jetzt unter www.caritas.at/ukraine

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: Ukraine Soforthilfe

Fotos von Paketübergabe & Sachspendensortierung inkl. Zitate zum kostenlosen Download unter: https://wolke.caritas.at/s/EX2Mkk7qWtLE8AT (Passwort: gGYMpbGp )



Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Tina Newertal

Pressesprecherin

+43 676 7804589

tina.newertal @ caritas-austria.at

caritas.at