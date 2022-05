Rendi-Wagner/Deutsch gratulieren SJ-Vorsitzendem Paul Stich herzlich zur Wiederwahl

Paul Stich ist starke Stimme für junge Menschen in unserem Land

Wien (OTS/SK) - Beim Verbandstag der Sozialistischen Jugend in Graz wurde Paul Stich gestern, Samstag, als Vorsitzender der SJ wiedergewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr. in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren herzlich: „Paul Stich vertritt mit großem Engagement und viel Einsatz die Interessen der Jugend. Egal ob beim Kampf gegen die Teuerung oder den Klimawandel, im Einsatz für gute Ausbildungschancen für alle, leistbares Wohnen oder soziale Gerechtigkeit: Die SJ überzeugt mit Themen, die jungen Menschen unter den Nägeln brennen. Danke dafür und für all das, was ihr für Jugendliche in unserem Land tut“, so Rendi-Wagner und Deutsch, die Stich in seiner Funktion weiterhin viel Erfolg wünschen. **** (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/