Vierteiliger ORF III „Themenmontag“ mit u. a. Dokupremiere „Die Wahrheit über Billiggemüse“

Außerdem: „MERYN am Montag: Osteoporose – Ihre Fragen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ setzt sich am Montag, dem 30. Mai 2022, in vier Dokumentationen mit Fragen zur tatsächlichen Herkunft von Lebensmitteln sowie mit den Schwierigkeiten, mit denen heimischen Produzentinnen und Produzenten konfrontiert sind, auseinander.

Im Vorabend zeigt ORF III eine neue Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) zum Thema Osteoporose. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Heinrich Resch, klinischer Osteologe und Rheumatologe, beantworten Publikumsfragen.

Damit sich die Supermarktregale so früh wie möglich im Jahr mit den Produkten der Saison füllen, nehmen die Konsumentinnen und Konsumenten Anlieferungswege rund um den halben Globus in Kauf. Im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder Italien geben die Österreicher/innen aber deutlich weniger für Lebensmittel aus. Dies wirkt sich auf die Qualität des Angebots aus, reifere, wohlschmeckendere Produkte gehen dorthin, wo sie mehr einbringen. Wie fällt also das Urteil über das heimische Gemüseangebot aus? Die ORF III-„Themenmontag“-Neuproduktion „Die Wahrheit über Billiggemüse“ (20.15 Uhr) macht den Test.

Danach beschäftigt sich der Film „Die Tricks mit Obst und Gemüse“ (21.05 Uhr) damit, wie gesund entsprechende Produkte aus dem Supermarkt sind und ob Lebensmittel, die im eigenen Garten gezogen werden, tatsächlich gesünder sind.

Die dritte Dokumentation des Abends zeigt „Die Tricks mit Olivenöl“ (21.55 Uhr), wo die wahre Herkunft des Rohstoffs Olive häufig verschleiert oder das Öl mit billigem Rapsöl gestreckt wird, um Konsumenten zu täuschen.

Den Themenabend beschließt die Doku „Sauerkraut im Klimawandel“ (22.45 Uhr) über die Herausforderungen von heimischen Gemüseproduzentinnen und -Produzenten.

