SPÖ Wien Landesparteitag (8): Novak: „Landesparteitag im Zeichen der Demokratie“

Wichtige Schwerpunkte bei Themen wie gerechter Arbeit, Bildung, Stadtentwicklung und Strukturreform

Wien (OTS/SPW) - „Ich freue mich, dass wir auf unserem diesjährigen Landesparteitag erneut Demokratie und Meinungspluralismus hochleben lassen konnten! Unsere Bewegung lebt von Diversität und Solidarität, die sich in ständigem Austausch befinden“, so SPÖ Wien Landesparteisekretärin GRin Barbara Novak, BA im Rahmen des ordentlichen Landesparteitags 2022 der SPÖ Wien. „Am heutigen Parteitag zeigte sich die Wiener Sozialdemokratie in Vielfalt geeint und konnte wichtige Beschlüsse bei den Schwerpunkten gerechte Arbeit, Elementarpädagogik, Stadtentwicklung und Frauenpolitik fassen“, so Barbara Novak. ****

Mit überwältigender Mehrheit wurde der Leitantrag zu gerechter und fairer Arbeit beschlossen, mit dem die Sozialdemokratie ihren Führungsanspruch in der Verteilungsgerechtigkeit erneut festigt. Auch intern konnten richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden. So wurde die über die letzten Jahre ausgearbeitete Parteistrukturreform mit breiter Zustimmung angenommen und die SPÖ Wien damit strukturell und statutarisch flexibilisiert und bestens für die Zukunft gewappnet. Weiters wurde die Grätzlarbeit gestärkt und die Partei durch eine Aufwertung des Ehrenamtes für Bürger*innen und Aktivist*innen geöffnet. Mit anderen Anträgen bekannte sich die SPÖ Wien auch zu zukunftsweisender Stadtplanung, und einer Stärkung der Elementarpädagogik in einer modernen und aufgeschlossenen Stadt.

„Wir haben heute gemeinsam wichtige Beschlüsse für die Wienerinnen und Wiener getroffen. Die SPÖ Wien ist ein Garant für eine leistbare und lebenswerte Stadt. Gemeinsam werden wir weiter entschlossen den Wiener Weg gehen!“, so Novak abschließend. (Schluss) cs



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien