SPÖ Wien Landesparteitag – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Michael Ludwig zum großartigen Wahlergebnis

Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien mit 94,4 Prozent wiedergewählt

Wien (OTS/SK) - Mit 94,4 Prozent der Delegiertenstimmen wurde heute, Samstag, Dr. Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzender wiedergewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Dr. Michael Ludwig „herzlichst zur Wiederwahl als Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzender und zum großartigen Wahlergebnis“ beim Landesparteitag der SPÖ Wien. „Mit Michael Ludwig an der Spitze geht die SPÖ Wien weiterhin entschlossen den Wiener Weg – einen erfolgreichen, menschlichen und sozialen Weg!“, betonte Rendi-Wagner am Samstag. ****

„Wir kämpfen Seite an Seite mit Michael Ludwig für ein lebenswertes Land und eine lebenswerte Stadt, in der alle Bewohner*innen gerechte Chancen auf ein gutes Leben haben“, so die SPÖ-Bundesparteivorsitzende. Für Christian Deutsch ist Ludwig „nicht nur Mitstreiter, sondern Vorreiter im Kampf für soziale Gerechtigkeit, den Schutz der Arbeitnehmer*innen und für ein leistbares Leben und Wohnen in der lebenswertesten Stadt der Welt“. Rendi-Wagner und Deutsch freuen sich auf eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit dem wiedergewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden. (Schluss) ls

