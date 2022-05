SPÖ Wien Landesparteitag (5): Michael Ludwig mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt

94,4 Prozent für Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Wien (OTS/SPW) - Mit überwältigender Mehrheit von 94,4 Prozent der Stimmen wurde Bürgermeister Dr. Michael Ludwig am heutigen Landesparteitag der Wiener SPÖ erneut zum SPÖ Wien-Landesparteivorsitzenden gewählt.****

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig zeigte sich in einer ersten Reaktion berührt von der großen Zustimmung: „Das Wahlergebnis ist Ausdruck des großen Zusammenhalts innerhalb der SPÖ Wien. Es ist die klare Bestätigung, den erfolgreichen sozialen Kurs der Vergangenheit auch in Zukunft fortzuführen. Ich bedanke mich für das große Vertrauen und für den Rückhalt eines starken Wiener Teams. Gemeinsam zeigen wir in Wien jeden Tag aufs Neue, wie sozialer Zusammenhalt funktioniert. Gemeinsam haben wir Wien zu dem gemacht, worum uns international viele andere Städte beneiden: zur lebenswertesten und sozialsten Millionenstadt.“

Von 881 anwesenden Delegierten gaben 875 bei der Wahl ihre Stimme ab. Alle Stimmen waren gültig. (Forts.) cs



