SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Georg Dornauer zur Wiederwahl

Starke Stimme an der Spitze der Tiroler Sozialdemokratie

Wien (OTS/SPW) - Zeitgleich zum Landesparteitag der Wiener SPÖ wählte heute auch die SPÖ Tirol ihren Landesparteivorsitzenden. Mit einem Ergebnis von 90 Prozent wurde Georg Dornauer nicht nur in seinem Amt bestätigt, sondern mit 95 Prozent Zustimmung auch als SPÖ-Spitzenkandidat für die Tiroler Landtagswahl 2023 nominiert. SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien Landesparteisekretärin GRin Barbara Novak, BA gratulieren Georg Dornauer herzlich zum Wahlergebnis. „Georg Dornauer ist die starke Stimme an der Spitze der Tiroler Sozialdemokratie. Er ist Sozialdemokrat aus Überzeugung und ich freue mich, dass er auch in Zukunft die Geschicke der SPÖ Tirol lenken und als Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl führen wird“, hält Dr. Michael Ludwig fest. „Mit dem am heutigen Landesparteitag beschlossenen Leitantrag zum Thema leistbares Wohnen zieht die Tiroler Sozialdemokratie mit einem sozialdemokratischen Kernthema in die kommende Wahl, das wichtiger und aktueller nicht sein könnte. In Zeiten zunehmender Teuerung ist leistbarer Wohnraum für die Menschen wichtiger denn je“, so der Wiener Bürgermeister.

Erfreut über die Wiederwahl Dornauers zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak. „Gerade im ÖVP dominierten Bundesland Tirol braucht es ein stabiles Gegenwicht für mehr Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit. Als Vorsitzender der SPÖ Tirol und als Bürgermeister der Gemeinde Sellrain stellt Georg Dornauer die Menschen und das Ziel einer sozial gleichberechtigten Gesellschaft in den Mittelpunkt seiner Politik“, unterstreicht Barbara Novak. „Georg Dornauer ist der richtige Spitzenkandidat für die Tiroler Landtagswahl. Wir gratulieren ihm herzlich zur Wiederwahl und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit unserer Landesorganisationen“, so Ludwig und Novak abschließend. (Schluss) cs



