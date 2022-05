SPÖ Tirol Landesparteitag – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Georg Dornauer zur eindrucksvollen Wiederwahl

Georg Dornauer mit 90 Prozent als Landesparteivorsitzender wiedergewählt

Wien (OTS/SK) - Mit 90 Prozent der Delegiertenstimmen wurde heute, Samstag, Dr. Georg Dornauer als Tiroler SPÖ-Landesparteivorsitzender bestätigt. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr. in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Schorsch Dornauer „zur eindrucksvollen Wiederwahl von ganzem Herzen. Georg Dornauer und sein Team sind mit viel Leidenschaft und vollem Engagement bei der Sache. Mit Dornauer an der Spitze der SPÖ Tirol werden wir gemeinsam für Veränderung im Land kämpfen“, so Rendi-Wagner und Deutsch, die sich bei Dornauer und der SPÖ Tirol „für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Bewegung und für Tirol“ bedanken. ****

„Eine starke Sozialdemokratie ist in Zeiten wie diesen extrem wichtig“, sagt Rendi-Wagner angesichts der aktuellen Herausforderungen. „Auf Georg Dornauer und die SPÖ-Tirol ist Verlass. Sie stehen an der Seite jener Menschen, die tagtäglich hart arbeiten und an ihre Grenzen gehen. Vom Einsatz für leistbares Wohnen über den Ausbau der Kinderbetreuung in den Gemeinden bis zur Stärkung des Sozialstaats – Georg Dornauer und sein Team haben die richtigen Konzepte und arbeiten jeden Tag an Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit“, so Rendi-Wagner, die betont, dass die letzten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen den großen Zuspruch für die SPÖ Tirol gezeigt haben. (Schluss) ls

