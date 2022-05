Sachslehner: „Es geht wieder los: SPÖ betreibt Fake-Website“

Ex-Wahlkampfleiter Stefan Sengl ist federführend für die neue Schmutzkübel-Kampagne der SPÖ verantwortlich

Wien (OTS) - „Es geht offenbar wieder los: Die SPÖ setzt ihre Dirty-Campaigning-Strategie fort und betreibt mit ‚Elitenpartner‘ eine Fake-Website. Federführend verantwortlich dafür ist Stefan Sengl, der schon 2017 als SPÖ-Wahlkampfleiter in die SPÖ-Schmutzkübel-Kampagne involviert war und mit seiner Firma The Skills Group nun hinter der besagten Domain steckt. Das Dirty Campaigning von damals geht unter Sengls Regie jetzt unvermindert weiter - und richtet sich einmal mehr gegen die Volkspartei. Passenderweise wurde die Website genau an jenem Tag publiziert, an dem die Regierung ihren Aktionsplan gegen Deep Fakes vorstellte. Während die Bundesregierung Desinformation bekämpft, sind Fake News und Schmutzkübel offenbar wieder die erste Wahl der SPÖ. Stefan Sengls Projekt ‚Elitenpartner‘ verdeutlicht: Die SPÖ ist sowohl moralisch als auch politisch am Ende", so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

