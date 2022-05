SPÖ Wien Landesparteitag (1): Großer Auftakt in der Messe Wien

Landesparteitag der SPÖ Wien mit Neuwahl der Wiener Gremien

Wien (OTS/SPW) - Heute Samstag, 28. Mai 2022, lädt die SPÖ Wien nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder zum Landesparteitag in die Messe Wien, Halle D. Dieser steht unter dem Motto: „Entschlossen den Wiener Weg gehen.“ Erwartet werden rund 1.000 Delegierte und Gastdelegierte.

Hauptprogrammpunkte des Tages sind die Reden des SPÖ Wien-Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Ebenso werden die Wiener Gremien neu gewählt. Abgestimmt wird auch über zukunftsweisende Anträge und Resolutionen.

„Wir blicken einem ereignisreichen Wiener Landesparteitag entgegen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freue ich mich auf einen spannenden und konstruktiven Tag“, hält SPÖ Wien-Landesparteisekretärin GRin Barbara Novak, BA zu Beginn der Veranstaltung fest. „Mit dem Beschluss wichtiger Anträge zu den Themen fairer und gerechter Arbeit, Bildung, Gesundheit, Frauenpolitik, einer Parteistrukturreform und zukunftweisender Stadtplanung legen wir heute unseren zukünftigen Kurs als Partei fest. Klar ist: Es ist ein Kurs, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, betont Barbara Novak. Die Wienerinnen und Wiener hätten immer mehr zu tragen. Nach der Corona-Pandemie sei nun auch die Teuerung voll bei den Menschen angekommen. Umso wichtiger seien Stabilität und klare Konzepte. „Gemeinsam stellen wir am heutigen Landesparteitag entschlossen die Weichen für einen erfolgreichen sozialdemokratischen Wiener Weg der Zukunft“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin.

Aus Sicherheitsgründen gilt für alle Veranstaltungsbesucher*innen die 2,5G-Regel (geimpft, genesen ODER PCR-getestet). Auf der gesamten Veranstaltung gilt FFP2-Maskenpflicht.

