Schweres Unwetter in Kärnten verursacht eine halbe Million Euro Schaden

Gestriges Hagelunwetter trifft erneut die Landwirtschaft

Klagenfurt (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 28. Mai 2022): Gestern am Abend zogen Gewitter mit Starkregen und schwerem Hagel über Kärnten hinweg. Besonders stark betroffen sind die Bezirke Klagenfurt Land, Feldkirchen und Sankt Veit an der Glan. Auf einer Fläche von 3.500 Hektar wurden Ackerkulturen (Getreide, Mais, Soja) sowie das Grünland und auch der Gartenbau teilweise massiv zerstört. „Die Unwetter in Kärnten verursachten erneut schwere Schäden in der Landwirtschaft. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand alleine durch das gestrige Ereignis ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von einer halben Million Euro. Der Gesamtschaden summiert sich somit in dieser Woche bereits auf fast eine Million Euro“, so der zuständige Landesleiter in Kärnten, Dipl.-Ing. Hubert Gernig.

Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at

