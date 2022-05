Timex arbeitet mit der Netflix-Serie Stranger Things an einer neuen „Timex x Stranger Things" Sonderkollektion zusammen

Middlebury, Conn. (ots/PRNewswire) - Zwei kulturelle Phänomene, Timex und Stranger Things, bringen nostalgische Elemente aus der Dunkelheit ans Licht mit einer neu gestalteten Kollektion von 3 Kultklassikern der 1980er Jahre aus den Timex-Archiven

Timex®, die meistverkaufte Uhrenmarke in den Vereinigten Staaten*, freut sich, die Veröffentlichung seiner neuesten Sonderkollektion in Zusammenarbeit mit Stranger Things® von Netflix bekannt zu geben. Die „Timex x Stranger Things"-Kollektion bringt zwei kulturelle Phänomene zusammen, die die Uhrenwelt auf den Kopf stellen werden. Sie wird pünktlich zum Start von Staffel 4 des Sci-Fi-Horror-Dramas auf den Markt kommen. Volume 1 von Stranger Things Staffel 4 feierte am 27. Mai Premiere und wird derzeit weltweit auf Netflix gestreamt. Volume 2 wird am 1. Juli 2022 veröffentlicht.

Stranger Things spielt in den frühen 1980er-Jahren und ist voll von Retro-Rückblicken, von der Synthesizer-lastigen Musik bis hin zur zeitgemäßen Garderobe. Für diese Sonderkollektion haben wir das Timex-Archiv durchforstet und drei Kultklassiker aus dieser ikonischen Ära wieder zum Vorschein gebracht: die Timex Camper, die Timex T80 und die unvergessliche Timex Atlantis.

„Mit der Timex x Stranger Things-Kollektion schließen sich zwei Kult-Franchises zusammen, um eine Kapsel zu kreieren, die diesen popkulturellen Moment widerspiegelt", sagt Shari Fabiani, Sr. Vice President Brand Marketing and Creative Services bei der Timex Group. „Durch die reichhaltigen Erzählungen und das zeitlose Design lassen diese Sondereditionen stolz eines der ausdrucksstärksten Jahrzehnte der Geschichte wieder aufleben, das alle Generationen überdauert."

Authentische „Stranger Things"-Grafiken ziehen sich durch alle drei Styles dieser unheimlichen Kollektion. Die originale Timex Camper, die in der kommenden Saison von Lucas Sinclair getragen wird, durchdringt nun die Schatten mit einer bedrohlichen INDIGLO® Hintergrundbeleuchtung und einem versteckten Bild. Die beiden Digitaluhren Timex T80 und Timex Atlantis, die zum Zeitpunkt des mysteriösen Verschwindens von Will Byers im Jahr 1983 erstmals vorgestellt wurden, verfügen über einen individuellen Alarm mit der Melodie von Stranger Things. Die Zuschauer haben Sheriff Hoppers Timex Atlantis vielleicht schon in früheren Staffeln gesehen - eine ikonische Uhr, die Timex zu seinen Ehren neu aufgelegt hat. Richtig unheimlich wird es, wenn die Uhr 3:00 Uhr schlägt und eine rückwärts laufende Zahl 3 zeigt. Der Grund? Das wird die Zeit zeigen.

Die „Timex x Stranger Things"-Kapsel ist in drei Ausführungen erhältlich: Camper (40 mm), Timex T80 (34 mm), Timex Atlantis (40 mm), jeweils zum Preis von $89. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein Edelstahl- oder Stoffarmband, ein Gehäuse und Armband aus Kunstharz, eine INDIGLO®-Hintergrundbeleuchtung, ein individueller Alarm und vieles mehr.

Die „Timex x Stranger Things"-Kollektion wird ab heute auf Timex.com erhältlich sein. Um die Materialien für die Sammlung und die Kampagne anzusehen/herunterzuladen, klicken Sie bitte HIER. Für weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit Stranger Things besuchen Sie bitte www.timex.com.

Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., traditionelle Uhren, basierend auf verkauften Einheiten, jährlich 2021

Informationen zur Timex Group

Die Timex Group entwirft, fertigt und vertreibt weltweit innovative Zeitmesser. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und über 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren die Unternehmen der Timex Group Uhren unter einer Reihe von bekannten Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace und Versus.

Folgen Sie Timex in den sozialen Medien unter: @timex

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://timexgroup.com.

