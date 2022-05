19. Bezirk: Errichtung von Radverkehrsanlagen sowie Straßenbauarbeiten in Gunoldstraße und Muthgasse - Bauphase zwei

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit dem Stadtquartier Muthgasse im 19. Bezirk, das eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten Wiens ist, werden in der Gunoldstraße und in der Muthgasse im 19. Bezirk neue Radverkehrsanlagen errichtet sowie Sanierungsarbeiten vorgenommen. Am Dienstag, dem 31. Mai 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

In der Muthgasse zwischen Gunoldstraße und Adolf-Raupenstrauch-Gasse entstehen auf einer Länge von etwa 180 Meter ein gemischter Geh- und Radweg auf der Seite der ungeraden Hausnummern und ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radwege auf der Donaukanalseite. In der Gunoldstraße von Muthgasse bis und in Richtung Boschstraße wird auf einer Länge von etwa 320 Meter ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg realisiert und von Muthgasse bis Heiligenstädter Brücke ein gemischter Geh- und Radweg errichtet. Dadurch wird eine neue Radfahranlage im Hauptradwegenetz zwischen dem 19. und dem 20. Bezirk in Richtung Hohe Warte geschaffen. Bereits 2021 wurden hierfür in einer ersten Baustufe in der Gunoldstraße Vorarbeiten vorgenommen.

Baumaßnahmen 2022 – Bauphase zwei

Für die Radverkehrsanbindung in den 19. Bezirk in Richtung Hohe Warte muss das Kreuzungsplateau Heiligenstädter Straße/Gallmeyergasse angepasst werden. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erleichterung der Querung werden eine Rot/Gelb-Ampelanlage über die bestehenden Gleisanlagen und eine Mittelinsel auf der Fahrbahn der Heiligenstädter Straße errichtet. Außerdem werden zur Verbesserung der Sichtbeziehungen an den Kreuzungen Muthgasse/Gunoldstraße, Gunoldstraße/Boschstraße und Gallmeyergasse/Heiligenstädter Straße Gehsteigvorziehungen errichtet.

Im Zuge des Projekts wird die Heiligenstädter Brücke - bereits seit dem Frühjahr 2021 - von der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau saniert. Zudem wird eine neue Geh- und Radwegbrücke über die Gunoldstraße errichtet und eine Abfahrtsrampe zur bestehenden Radverkehrsanlage am rechten Ufer des Donaukanals hergestellt. Diese Arbeiten sind voraussichtlich Ende August 2022 abgeschlossen.

Gleichzeitig mit den projektbedingt erforderlichen Baumaßnahmen wird die Fahrbahn der Gunoldstraße nach Rohrlegungsarbeiten der Stadt Wien- Wiener Wasser und aufgrund von Zeitschäden saniert. Zudem wird die bestehende Pflasteroberfläche in der Gunoldstraße durch Asphaltbeton ersetzt, was mit einer Erhöhung des Fahrkomforts und einer Lärmreduktion einhergeht. Zusätzlich werden 2 neue Bäume im Projektgebiet gepflanzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten in der Gunoldstraße zwischen Muthgasse und Boschstraße finden sowohl tagsüber als auch nachts bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung statt.

Während der verkehrsarmen Sommerferien zwischen Anfang Juli und Ende August wird die Muthgasse von Gunoldstraße bis und in Richtung Adolf-Raupenstrauch-Gasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung der Muthgasse erfolgt über Boschstraße.

Die Autobushaltestelle „Muthgasse“ wird auf Baudauer in die Boschstraße vor Höhe Hausnummer 10-18 verlegt. Die Autobushaltestelle “Geistingergasse“ in der Boschstraße wird um wenige Meter in Richtung Heiligenstadt verlegt.

Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Heiligenstädter Straße/Gallmeyergasse wird der Individualverkehr im Bedarfsfall über die richtungsführende Nebenfahrbahn geführt. Das Linksabbiegen in die Gallmeyergasse ist nicht möglich.

Örtlichkeit: 19., Gunoldstraße von Heiligenstädter Straße bis Heiligenstädter Brücke, Muthgasse von Gunoldstraße bis Adolf-Raupenstrauch-Gasse, Heiligenstädter Straße/Gallmeyergasse

Baubeginn Bauphase 2: 31. Mai 2022

Geplantes Bauende Bauphase 2: 30. November 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at