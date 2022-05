15. Bezirk: Linke Wienzeile - Arbeiten zur Optimierung der bestehenden Radverkehrsanlage zw. Fabriksbrücke und Winckelmannstraße

Wien (OTS) - Der bestehende Wientalradweg ist eine wichtige und hoch frequentierte Basisroute im Wiener Hauptradverkehrsnetz sowie Teil der Radlangstrecke West. Er verbindet die Stadt (Operngasse) mit dem Wiener Umland (Anschlussstelle Purkersdorf). An der Optimierung des Streckenverlaufes der Radfahranlage wird bereits seit einigen Jahren abschnittsweise gearbeitet. Am Dienstag, dem 31. Mai 2022 beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit weiteren Optimierungsarbeiten sowie Instandsetzungsarbeiten in der Linken Wienzeile zwischen Fabriksbrücke und Winckelmannstraße im 15. Bezirk.

Details

Der bestehende gemischte Geh- und Radweg in der Linken Wienzeile im Abschnitt zwischen Anschützgasse und Winckelmannstraße entspricht nicht mehr den Kriterien einer qualitativen Radwegeanbindung. Um eine dem Stand der Technik entsprechende Radfahranlage anzubieten, wird daher im Abschnitt von Anschützgasse bis Winckelmannstraße, im Bereich des derzeitigen linken Fahrstreifens, ein etwa 3,10 Meter breiter baulicher Zwei-Richtungs-Radweg errichtet.

Die bestehende, überbreite, unbefestigte Fläche auf Seite der neuen Wohnbebauung sowie vor dem Amtshaus wird dafür entsprechend adaptiert. Der bestehende gemischte Geh-und Radweg entlang des Wienflusses kann künftig nur als Radweg genutzt werden. Der Weg wird saniert und bekommt eine neue Beleuchtungsanlage. Vor dem Amtshaus in der Linken Wienzeile werden fünf neu gepflanzte Bäume künftig für mehr Beschattung sorgen.

Zudem wird im Zuge der Arbeiten an der Radverkehrsanlage aufgrund von Zeitschäden sowie nach Rohrwechslungsarbeiten durch die Stadt Wien - Wiener Wasser die Fahrbahn der Linke Wienzeile von Fabriksbrücke bis Hollergasse saniert und definitiv Instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Ab 31. Mai 2022 stehen in der Linken Wienzeile zwischen der Anschützgasse und der Winckelmannstraße auf Baudauer zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Im Stauraum vor der Winckelmannstraße wird zusätzlich ein Linksabbiegefahrstreifen freigehalten.

Ab 12. Juli bis voraussichtlich 15. August steht zwischen Fabriksbrücke und Anschützgasse lediglich ein Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung.

Im Juni ist auf Dauer von zwei Wochen das Abbiegen von der Linken Wienzeile in die Jheringgasse nicht möglich.

Im August wird der Radverkehr aufgrund der Sanierungsarbeiten am bestehenden Geh- und Radweg sowie aufgrund der Arbeiten zur Herstellung der neuen Beleuchtungsanlage auf Dauer von maximal drei Wochen über die Sechshauser Straße, Hollergasse und Pillergasse zur Linken Wienzeile umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Linke Wienzeile zwischen Fabriksbrücke und Winckelmannstraße

Baubeginn: 31. Mai 2022

Geplantes Bauende: 4. September 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at