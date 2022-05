Ukrainerin Alisa Khokhulya im Ö1-„Journal zu Gast“ am 28.5.

Wien (OTS) - Die Ukrainerin Alisa Khokhulya ist am Samstag, den 28. Mai bei Astrid Plank „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1. Khokhulya ist zu Kriegsbeginn Ende Februar mit ihren beiden kleinen Kindern aus Cherson geflüchtet. In Wien hat die 35-Jährige Unterschlupf gefunden und rasch versucht, ein Informationsnetzwerk für andere Flüchtlinge aufzubauen. Wie empfindet sie den österreichischen Umgang mit den Geflüchteten? Fürchtet sie ein Ende der Hilfsbereitschaft, wenn viele von ihnen nicht in ihre Heimat zurückkehren sollten? Was hält sie von der Diskussion über SUV-fahrende Landsleute in Österreich und wie denkt sie über Forderungen, die Ukraine solle kapitulieren, damit der Krieg ein Ende findet?

