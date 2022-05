ORF-„Pressestunde“ mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

Am 29. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rekordinflation, Lieferengpässe, drohende Versorgungsknappheit bei Gas und Öl – die österreichische Wirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Was würde ein Gas-Lieferstopp aus Russland für Haushalte und Unternehmen bedeuten? Wie beurteilt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr den Notfallplan der Regierung? Die Europäische Zentralbank hat signalisiert, im Sommer den Leitzins zu erhöhen. Kommt dieser Schritt rechtzeitig und kann das den hohen Inflationsraten entgegenwirken? Welche Vorschläge hat der WIFO-Direktor angesichts der enormen Teuerungen, um Menschen mit niedrigen Einkommen zu entlasten? Was fordert er von der Politik, um die drohenden Krisen zu bewältigen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. Mai 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Veronika Dolna

„Kleine Zeitung“

und

Barbara Battisti

ORF

